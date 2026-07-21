به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این روزنامه انگلیسی نوشته است این تعرفه ها در حالی اعلام خواهد شد که تعرفه جهانی موقت ۱۰ درصدی او روز جمعه منقضی خواهد شد.

به نوشته فایننشال تایمز، احتمالا فوری‌ترین تعرفه‌های جدید با تعرفه‌های ۱۰ درصدی فعلی برابری کنند، اما دولت همچنین در حال کار بر روی طرحی دیگری است که می‌تواند به آن اختیار قانونی برای پیشنهاد تعرفه‌های بالاتر بدهد. ترامپ در جدیدترین اقدام تعرفه ای خود، کانادا را به تبعیض ناعادلانه علیه کالاهای آمریکایی متهم و تعرفه ۵۰ درصدی بر بیشتر کالاهای کانادایی وضع کرد.