عضو هیئت‌مدیره صندوق حمایت از صنایع پیشرفته گفت: این صندوق در راستای مأموریت خود برای پشتیبانی از توسعه فناوری‌های پیشرفته، همواره از ظرفیت‌های علمی و نوآورانه کشور حمایت می‌کند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، آقای مهدی فرنیان با حضور در سیزدهمین دوره مسابقات بین‌المللی رباتیک و هوش مصنوعی «فیراکاپ آزاد ایران ۲۰۲۶» از نزدیک در جریان روند برگزاری این رویداد علمی و فناورانه قرار گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه فناوری‌های نوظهور، بر نقش رویداد‌های رقابتی و علمی در شناسایی استعداد‌های جوان، تقویت زیست‌بوم نوآوری و ایجاد پیوند میان دانشگاه، صنعت و شرکت‌های فناور تأکید کرد.

فرنیان افزود: صندوق حمایت از صنایع پیشرفته نیز در راستای مأموریت خود برای پشتیبانی از توسعه فناوری‌های پیشرفته، همواره از ظرفیت‌های علمی و نوآورانه کشور حمایت کرده و حضور در چنین رویداد‌هایی را فرصتی برای تعامل با فعالان زیست‌بوم فناوری، شناسایی طرح‌های نوآورانه و توسعه همکاری‌های آینده می‌داند.

این رویداد که با همکاری کمیته ملی رباتیک ایران (فیرا) و دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) برگزار شد تا ۲ مرداد ۱۴۰۵ میزبان پژوهشگران، دانشجویان، شرکت‌های دانش‌بنیان و تیم‌های فعال در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی است.