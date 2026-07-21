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عضو هیئتمدیره صندوق حمایت از صنایع پیشرفته گفت: این صندوق در راستای مأموریت خود برای پشتیبانی از توسعه فناوریهای پیشرفته، همواره از ظرفیتهای علمی و نوآورانه کشور حمایت میکند.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، آقای مهدی فرنیان با حضور در سیزدهمین دوره مسابقات بینالمللی رباتیک و هوش مصنوعی «فیراکاپ آزاد ایران ۲۰۲۶» از نزدیک در جریان روند برگزاری این رویداد علمی و فناورانه قرار گرفت.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه فناوریهای نوظهور، بر نقش رویدادهای رقابتی و علمی در شناسایی استعدادهای جوان، تقویت زیستبوم نوآوری و ایجاد پیوند میان دانشگاه، صنعت و شرکتهای فناور تأکید کرد.
فرنیان افزود: صندوق حمایت از صنایع پیشرفته نیز در راستای مأموریت خود برای پشتیبانی از توسعه فناوریهای پیشرفته، همواره از ظرفیتهای علمی و نوآورانه کشور حمایت کرده و حضور در چنین رویدادهایی را فرصتی برای تعامل با فعالان زیستبوم فناوری، شناسایی طرحهای نوآورانه و توسعه همکاریهای آینده میداند.
این رویداد که با همکاری کمیته ملی رباتیک ایران (فیرا) و دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) برگزار شد تا ۲ مرداد ۱۴۰۵ میزبان پژوهشگران، دانشجویان، شرکتهای دانشبنیان و تیمهای فعال در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی است.