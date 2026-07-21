پخش زنده
امروز: -
دبیر ستاد اربعین استان کرمانشاه با تشریح آخرین وضعیت مرزهای استان، از آمادگی کامل دو مرز خسروی و سومار برای خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد پورهاشمی با تأکید بر اینکه مرز سومار یک مرز رسمی و باسابقه است، گفت: این گذرگاه علاوه بر تردد تجاری، امسال با هماهنگی ستاد مرکزی اربعین و مسئولان دو کشور، پذیرای تردد مسافری زائران نیز خواهد بود.
وی افزود: فاصله مرز سومار تا نخستین شهر زیارتی عراق حدود ۱۶۰ کیلومتر و عمدتاً از مسیر بزرگراهی است.
دبیر ستاد اربعین استان کرمانشاه گفت: تمرکز استان کرمانشاه در اربعین امسال بر دو مرز خسروی و سومار است.
وی همچنین از توسعه زیرساختهای مرز خسروی خبر داد و گفت: سایهبانها، پایانه مجهز، گیتهای متعدد گذرنامه و هماهنگی سامانههای مرزی ایران و عراق، شرایط را برای عبور سریع، روان و آسان زائران فراهم کرده است.
دبیر ستاد اربعین کرمانشاه ضمن اعلام آغاز خدمترسانی رسمی به زائران از روزهای ابتدایی عملیات اربعین، به پویش «نذر ۱۱۴» این شبکه نیز پیوست و نذر ۱۱۴ صلوات را به نیت سلامتی و توفیق زائران حضرت سیدالشهدا (ع) تقدیم کرد.