به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست مشترک ساترا و وزارت جهاد کشاورزی با هدف توسعه همکاری‌های رسانه‌ای و تعریف مأموریت‌های مشترک در حوزه تولید محتوای تخصصی، آموزش و فرهنگ‌سازی برگزار شد.

در این نشست که با حضور سید مرتضی عمادی، مدیرکل توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی ساترا، سید سجاد حسینی، مدیر روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی و طاهره قیومی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، طرفین بر بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برای ارتقای آگاهی عمومی، اصلاح الگوی مصرف و حمایت از بخش کشاورزی تأکید کردند.

سید سجاد حسینی با اشاره به ظرفیت گسترده جامعه کشاورزی کشور، گفت: بیش از ۵.۵ میلیون کشاورز، ۵.۶ میلیون زن روستایی مولد و حدود ۲۰ میلیون نفر در زنجیره تولید و تأمین بخش کشاورزی فعالیت دارند و موضوع «سالم‌خواری» می‌تواند محور اجرای پویش‌های مشترک رسانه‌ای و فرهنگی قرار گیرد.

طاهره قیومی نیز با اشاره به چالش‌های موجود در معرفی و فروش محصولات تولیدی زنان روستایی، بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و بهره‌گیری از ظرفیت تلویزیون‌های اینترنتی و سکو‌های رسانه‌ای برای فرهنگ‌سازی، معرفی تولیدات داخلی و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد.

در ادامه، سید مرتضی عمادی با بیان اینکه امروز پلتفرم‌ها به یکی از مهم‌ترین بستر‌های اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی تبدیل شده‌اند، افزود: وزارت جهاد کشاورزی به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت غذایی، معیشت مردم و توسعه پایدار، از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی برای همکاری در حوزه تولید محتوای تخصصی و اجرای برنامه‌های فرهنگی در فضای مجازی به شمار می‌رود.

در پایان این نشست، پنج محور همکاری مشترک شامل فرهنگ‌سازی مصرف بهینه مواد غذایی، انعکاس دستاورد‌های بخش کشاورزی، توانمندسازی تولیدکنندگان، آموزش و ترویج دانش کشاورزی و بررسی ایجاد یک پلتفرم تخصصی کشاورزی به‌عنوان زمینه‌های همکاری مشترک مورد توافق قرار گرفت. همچنین مقرر شد بازدید رسانه‌ای از رصدخانه وزارت جهاد کشاورزی برگزار و نشست‌های تخصصی برای پیگیری و اجرای این برنامه‌ها ادامه یابد.