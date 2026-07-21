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رئیس سازمان شیلات با تأکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی، از استمرار تولید آبزیان بهرغم محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی در جنوب کشور خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما رستمپور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات کشور، با اشاره به استمرار تولید در شرایط دشوار جنگی اعلام کرد: فعالیتهای شیلاتی علیرغم آسیبهای وارد شده به برخی مراکز پرورش میگو و شرایط جنگی در استانهای جنوبی، متوقف نشده است.
وی افزایش صید در آبهای دور خلیج فارس را نشانهای از اراده پولادین صیادان و همبستگی ملی در شرایط بحرانی دانست.
وی با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه این حوزه، از سرمایهگذاری ۶۹ هزار میلیارد تومانی (همت) بخش خصوصی در سال ۱۴۰۴ خبر داد که نشاندهنده رشد دو برابری نسبت به سال گذشته است.
رئیس سازمان شیلات تأکید کرد که توسعه تولید از طریق بهرهگیری از اراضی بایر و آبهای شور و لبشور، از راهبردهای اصلی این سازمان برای عبور از محدودیتهاست.
رستمپور با استناد به پیشبینیهای سازمان «فائو» مبنی بر تأمین بخش اعظم پروتئین حیوانی جهان از طریق آبزیان تا سال ۲۰۵۰، بر ضرورت فرهنگسازی برای افزایش سرانه مصرف تأکید کرد و از روابط عمومیها خواست در مسیر حمایت از تولیدکنندگان و اطلاعرسانی صحیح، همافزایی کنند.
وی همچنین با اشاره به برنامههای توسعه دریامحور، بازسازی ذخایر دریایی از طریق تکثیر و رهاسازی بچه ماهی را از وظایف اصلی سازمان برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با تکمیل زیرساختها، صادرات محصولات شیلاتی ایران به بازارهای جهانی جهش چشمگیری داشته باشد.
در پایان، وی با اشاره به انسجام ملی در روزهای دشوار، نظام شبکه ارتباطی «از مرز تا مرکز» را نمادی از اتحاد مردم ایران با ساکنان مناطق جنوبی کشور دانست که در مواجهه با چالشها، یکصدا و یکدل هستند.