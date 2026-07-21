امیرعلی ثابتی، نماینده کشورمان در شنای ۵۰ متر آزاد مسابقات ورزش‌های آبی رده‌های سنی قهرمانی آسیا - تایلند، به نشان برنز رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرعلی ثابتی، ملی‌پوش شنای ایران در مرحله نهایی ۵۰ متر آزاد رده سنی ۱۷ تا ۱۸ سال مسابقات قهرمانی آسیا در بانکوک تایلند، با ثبت زمان ۲۳.۲۰ ثانیه به نشان برنز رسید.

حسین محمد شوقی از امارات با زمان ۲۲.۵۹ ثانیه عنوان قهرمانی را کسب کرد و آدام اونیو لی از هنگ‌کنگ با زمان ۲۲.۷۹ ثانیه در جایگاه دوم ایستاد.

در رده سوم، امیرعلی ثابتی از ایران و هیر سونیل‌بهای پیت‌رودا از هند، هر دو با زمان ۲۳.۲۰ ثانیه به طور مشترک صاحب نشان برنز شدند.

این نتیجه در رقابت‌های فینال ماده ۵۰ متر آزاد رده سنی ۱۷ تا ۱۸ سال به ثبت رسید و نماینده ایران با ثبت رکوردی برابر با شناگر هند، روی سکوی سوم مشترک ایستاد.