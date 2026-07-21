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استاندار کرمانشاه با تأکید بر آمادگی کامل استان برای میزبانی از زائران اربعین حسینی، از بسیج همه ظرفیتهای اجرایی، خدماتی و فرهنگی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست ستاد اربعین استان که با حضور اعضای کمیتههای ۱۸گانه و اعضای ثابت ستاد اربعین برگزار شد، با قدردانی از تلاش اعضای کمیتهها، فرمانداران و دستگاههای اجرایی، بر ضرورت برنامهریزی منسجم و هماهنگی کامل برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین حسینی تأکید کرد.
استاندار کرمانشاه گفت: اربعین یک رخداد بزرگ، بینالمللی و کمنظیر است که مدیریت آن نیازمند برنامهریزی دقیق، انسجام و همکاری همه دستگاههاست. در این ایام، استان کرمانشاه میزبان زائرانی از سراسر کشور خواهد بود و باید شأن میزبانی و خادمی مردم استان به بهترین شکل به نمایش گذاشته شود.
وی با اشاره به سه اتفاق مهم هفته گذشته در حوزه اربعین گفت: سفر هیئت استان به کشور عراق و برگزاری نشست با مسئولان استان دیالی، دیدار با سرکنسول و سفیر جمهوری اسلامی ایران و اتخاذ تصمیمات مؤثر، نخستین رویداد مهم بود.
حبیبی سومین اتفاق مهم را اعلام رسمی مرز سومار برای تردد زائران اربعین از سوی دولت عراق و ستاد مرکزی اربعین عنوان کرد و افزود: رسمی شدن مرز سومار، خبری بسیار ارزشمند برای استان کرمانشاه و بهویژه مردم منطقه است که علاوه بر تسهیل تردد زائران، میتواند آثار مثبت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قابل توجهی برای استان به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به بازتاب گسترده این خبر در رسانههای ملی گفت: توجه شبکههای مختلف تلویزیونی و رادیویی به موضوع رسمی شدن مرز سومار نشان میدهد شرایط برای حضور گسترده زائران فراهم شده و استان کرمانشاه باید آمادگی کامل برای میزبانی از آنان را داشته باشد.