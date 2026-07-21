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مدیر عامل شرکت آب منطقهای فارس: بارندگیها بهتر شد، اما فارس همچنان نیازمند مدیریت مصرف آب است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس گفت: با وجود افزایش بارندگیها در سال آبی جاری و بهبود نسبی ذخایر سدهای استان، آثار خشکسالیهای انباشته سالهای گذشته همچنان بر منابع آبی فارس سایه انداخته و مدیریت مصرف آب یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
بدری با اشاره به وضعیت بارندگیهای استان افزود: در سال آبی جاری میزان بارشها به ۳۵۴ میلیمتر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. این شرایط موجب بهبود نسبی وضعیت منابع آب سطحی و ذخایر سدهای استان شده است.
وی اظهار کرد: هرچند بارندگیهای امسال امیدوارکننده بوده، اما خشکسالیهای پیدرپی سالهای گذشته، برداشتهای بیرویه از منابع آب زیرزمینی و تغییرات اقلیمی باعث شده همچنان با کسری آبخوانها مواجه باشیم و نتوان پایان خشکسالی را اعلام کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس با بیان اینکه پراکنش زمانی و مکانی بارشها در سال جاری مناسبتر از سالهای گذشته بوده است، گفت: مناطق جنوبی و شرقی استان که در سالهای گذشته با کمبود بارش روبهرو بودند، امسال شرایط بهتری را تجربه کردند و سدهایی مانند رودبال نیز از وضعیت مطلوبتری برخوردار شدهاند؛ موضوعی که موجب کاهش تنش آبی در برخی مناطق شده است.
بدری با اشاره به وضعیت سدهای استان افزود: در حال حاضر ۱۰ سد در دست بهرهبرداری در فارس وجود دارد و میزان پرشدگی سدهای استان به طور میانگین حدود ۴۰ درصد است که نسبت به سال گذشته افزایش اندکی را نشان میدهد.
وی همچنین از افزایش مصرف آب در برخی مناطق استان بهویژه شهر شیراز خبر داد و گفت: رشد جمعیت و مهاجرپذیری شیراز موجب افزایش تقاضای آب شده و ضرورت مدیریت مصرف را بیش از گذشته نمایان کرده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس با قدردانی از حمایتهای استاندار فارس و برگزاری مستمر جلسات مدیریت تنش آبی تأکید کرد: با برنامهریزیهای انجام شده، در حال حاضر بحران آب در سطح استان وجود ندارد، اما در برخی شهرها و روستاها ممکن است تنشهای مقطعی رخ دهد که برای مدیریت آن تمهیدات لازم پیشبینی شده است.
بدری در پایان از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری، در حفظ منابع آبی استان مشارکت کنند تا فارس بتواند با کمترین تنش از فصل گرم سال عبور کند.