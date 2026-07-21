رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تأکید بر جایگاه ویژه زبان و ادبیات فارسی در اندیشه رهبر شهید، پاسداری از این میراث فرهنگی را یکی از راه‌های ادای دین به ایشان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامعلی حدادعادل در نشست شورای پاسداشت زبان فارسی گفت: زبان فارسی و شعر فارسی از نخستین روزهای آشنایی تا پایان عمر رهبر شهید، پیوندی عمیق با ایشان داشت و برای ایشان مایه آرامش و الهام بود.

حداد عادل با اشاره به دانش گسترده رهبر شهید در حوزه ادبیات افزود: ایشان بر ادبیات کهن، معاصر، ادبیات عرب و حتی گویش‌های محلی تسلط داشتند و این گستره دانش و ذوق ادبی، شخصیتی کم‌نظیر از ایشان ساخته بود.



رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با گله از اینکه شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از دو سال وقفه تشکیل شده است، فلسفه وجودی این شورا را هماهنگی، هدایت و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با زبان فارسی دانست و تصریح کرد: فرهنگستان زبان و ادب فارسی نهادی سیاست‌گذار و آینده‌نگر است و وظیفه اجرایی ندارد؛ ازاین‌رو اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری واژه‌های بیگانه نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای مسئول است.



وی با تأکید بر اینکه اجرا نشدن قوانین به اقتدار نظام حکمرانی آسیب می‌زند، خواستار فعال‌تر شدن دبیرخانه شورا در پیگیری مصوبات شد.



رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی همچنین اصلاح ساختار پشتیبانی از شورای پاسداشت زبان فارسی و تشکیل دفتری مرتبط با این موضوع را اقدامی مؤثر دانست و گفت: تجربه نشان داده است که ضعف ساختاری، حتی با حضور مدیران توانمند، مانع پیشبرد اهداف می‌شود.



حدادعادل در پایان با اشاره به تجربه تأسیس بنیاد سعدی برای گسترش آموزش زبان فارسی در جهان، اصلاح ساختار را زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی عنوان کرد.