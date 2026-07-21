به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از برگزاری مستمر مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (طرح ملی مهتاب) طی دو روز در هفته در ۲ ماه اخیر خبر داد که مانور سراسری توانیر و مانور استانی شرکت‌های توزیع را شامل می‌شود و در ۵ روز باقی‌مانده نیز هر هفته اکیپ‌های تخصصی به فعالیت خود در این حوزه ادامه می‌دهند.

اکبر حسن‌بکلو افزود: در مانور امروز که دوازدهمین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (طرح ملی مهتاب) محسوب می‌شود ۱۳۶۰ تیم اجرایی مشتمل بر ۳ هزار و ۱۳ نفر نیروی متخصص و عملیاتی حضور دارند که اجرای عملیات را در ۵۵۳ شهرستان پیگیری می‌کنند.

جمع‌آوری ۱۶۷ هزار برق غیرمجاز

معاون هماهنگی توزیع توانیر تصریح کرد: در این طرح و از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۷ هزار برق غیرمجاز مشهود جمع‌آوری شد که از این تعداد حدود ۳۲ هزار برق غیرمجاز به انشعاب موقت و دایم تبدیل و برای حدود ۳۲ هزار و ۵۰۰ برق غیرمجاز نیز شمارشگر موقت نصب شده است.

وی عملکرد این طرح در حوزه رمز ارز‌ها را جمع‌آوری ۸ هزار و ۵۰۳ دستگاه تولید رمز دارایی، ۲۸۴ هزار دستگاه ترانسفورماتور غیرمجاز (شبکه توزیع) به همراه ۶۲۰ کیلومتر کابل غیرمجاز عنوان کرد که ترانسفورماتور‌های جمع‌آوری شده (با ظرفیتی بین ۵۰ تا ۴۰۰ کیلوولت‌آمپر)، در مجموع نزدیک ۳۵ مگاولت‌آمپر از ظرفیت شبکه را اشغال کرده بود.

حسن‌بکلو افزود: همچنین در این مدت ۲۴۰ هزار دستگاه کنتور معیوب تاکنون تعویض و۲۷ هزار دستگاه کنتور دستکاری شده شناسایی و جمع‌آوری شد که از این تعداد حدود ۱۶ هزار کنتور معیوب با کنتور هوشمند تعویض شد.

تست ۲۴۰ هزار چاه کشاورزی

معاون هماهنگی توزیع توانیر عملکرد طرح مهتاب در بخش چاه‌های کشاورزی را بررسی و آزمون حدود ۳۰۸ هزار چاه کشاورزی عنوان کرد که دور نخست آن به‌طور صد درصد برای ۲۴۰ هزار حلقه چاه انجام شده و مرحله دوم اجرای طرح در حال اجراست و انتظار می‌رود این مرحله نیز طبق برنامه تا پایان شهریور سال‌جاری به اتمام برسد.

حسن‌بکلو یکی دیگر از حوزه‌های طرح مهتاب را متناسب‌سازی فیوز‌های مورد استفاده مشترکان دیماندی با قدرت خریداری شده عنوان کرد که در این زمینه نیز طی ۱.۵ ماه اجرای طرح تاکنون ۹۷ هزار و ۵۰۰ مورد فیوز متناسب با قدرت خریداری شده مشترک، نصب و محدودسازی انجام شده است.

وی همچنین از برقراری حدود ۲۴۷ هزار انشعاب سنواتی طی ۴ ماه گذشته در قالب اجرای طرح مهتاب خبر داد و افزود:

در کنار اینها بحث بازدید از انشعاب برق مساجد که تعرفه مجانی دارند، به شدت کنترل و از استفاده غیرمجاز تعداد زیادی از کاربری‌های اطراف مساجد و مراکز مذهبی جلوگیری شده است.

برق تمامی مناطق آسیب‌دیده از جنگ برقرار است

حسن‌بکلو در خصوص تامین برق مناطق آسیب‌دیده از حملات ناجوانمردانه دشمن صهیونیستی امریکایی اظهار داشت: به رغم اینکه مناطق مختلف کشور به خصوص در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان آماج حملات ناجوانمردانه دشمن قرار دارد، ولی همکاران ما با حرکت جهادی تاکنون اجازه ندادند هیچ منطقه‌ای بدون برق بماند و هر جا که آسیبی به شبکه و تاسیسات برق وارد آمده همکاران بلافاصله و در کمتر از یک ساعت این مناطق را در شرایط گرما و زیر حملات دشمن به‌طور موقت برقدار کردند.

وی تاکید کرد: در فرصت مناسب، عملیات بازسازی و اصلاح شبکه‌های آسیب‌دیده انجام می‌شود و در حال حاضر از این بابت هیچگونه خاموشی در سطح کشور و به‌ویژه در مناطق جنگی نداریم.