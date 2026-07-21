به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شیخ نعیم قاسم در این پیام ضمن تاکید بر استمرار مسیر مشترک مقاومت، تصریح کرد که این انتخاب در شرایط دشوار کنونی، نشان‌دهنده ثبات قدم و عزم راسخ برای تداوم شعله‌های جهاد در برابر فشار‌های گسترده رژیم صهیونیستی و ایالات متحده است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی (حماس) خداوند شما را حفظ فرماید.السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاتهانتخاب شما به‌عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی (حماس) در شرایط دشوار و خصمانه اسرائیلی ـ آمریکایی که ملت فلسطین، غزه و سراسر منطقه با آن روبه‌رو هستند، بیانگر پایداری، عزم و اراده برای تداوم شعله مقاومت است؛ مقاومتی که جنبش حماس یکی از برجسته‌ترین گروه‌های مجاهد و فداکار آن در راه والاترین مسئله عصر حاضر یعنی آزادسازی قدس و فلسطین از «غده سرطانی رژیم اسرائیل» به شمار می رود.

ما رهبری شما که دارای چندین دهه‌ سابقه جهادی و میدانی و «پدر شهدا» هستید، ادامه راه رهبران شهید، در رأس آنان بنیانگذار جنبش شیخ احمد یاسین (ره)، حاج اسماعیل هنیه (ره)، فرمانده یحیی السنوار (ره)، و دیگر فرماندهان مجاهد و فرزندان جنبش حماس و ملت فلسطین و ادامه مسیر مقاومت مقدس، با همکاری گروه‌های فلسطینی و تلاش‌های ملت مجاهد و استوار فلسطین می دانیم.

تأکید می‌کنیم که ما در حزب‌الله و مقاومت اسلامی در کنار شما هستیم؛ شما را در جهادتان و اهداف‌تان برای بازپس‌گیری سرزمین و حقوق حمایت و پشتیبانی می‌کنیم؛ بر همان عهدی هستیم که شهید بزرگوار ما سید حسن نصرالله و دیگر شهدای والامقام ترسیم کردند.ما فرزندان دیدگاه مقدس و ارزشمندی هستیم که جهت حرکت را به سوی قدس و فلسطین قرار داده است؛ دیدگاهی که امام فقید و مقدس آیت‌الله خمینی (قدس سره)، و شهید خامنه‌ای (قدس سره) رهبر شهید در مسیر فلسطین و یاری مستضعفان و حمایت از مقاومت آن را تثبیت کردند.همه ما با پایداری و فداکاری با جنگ رژیم اشغالگر و «طاغوت آمریکایی» روبه‌رو شدیم و با وجود گذشت سه سال از عملیات «طوفان الاقصی»، این دشمن نتوانسته است اهداف خود را در نابودی، پایان دادن به مقاومت و وادار کردن آن به تسلیم محقق کند.

این جنایت‌ها ویرانی و کشتار زنان، کودکان و زندگی را به دنبال داشت، اما در عین حال موجب زنده ماندن امانتِ آزادی و عزت شد. با امید به آینده و پیروزی وعده داده‌شده نگاه می‌کنیم. همان طور که خداوند متعال می‌فرماید: إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ یَقُومُ الأشْهَادُ ( ما البته رسولان خود و اهل ایمان را هم در دنیا ظفر و نصرت می‌دهیم و هم روز قیامت که گواهان (اعمال نیک و بد) به شهادت برخیزند) (سوره غافر، آیه ۵۱)خداوند متعال شما را در این مسئولیت بزرگ تا پیروزی و آزادی به اذن خود موفق بدارد.