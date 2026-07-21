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محمد اللهداد گفت: پیرو دستور وزیر نیرو تا جایی که بشود محدودیتهای استانهای جنوبی درگیر جنگ را به حداقل میرسانیم.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیرعامل شرکت توانیر در عسلویه گفت: هوا بسیار گرم است و میانگین هوا ۱.۵ درجه بالاتر از میانگین ۱۰ ساله است و با توجه به خسارتی که در جنگ به تأسیسات برق و گاز در عسلویه شده، تلاش کردهایم که شرایط پایداری را ایجاد کنیم.
محمد اللهداد افزود: صادقانه بگوییم که امکان تأمین افزایش مصرف در شبکه برق در نیروگاهها و شبکه انتقال و فوق توزیع را نداریم و از مردم میخواهیم که همچنان که تا امروز همراهی کردند، در مصرف برق صرفهجویی کنند.
مدیرعامل توانیر گفت: پیرو دستور وزیر نیرو، در زمانی که در شبکه مقدور باشد، محدودیتهای استانهای جنوبی که درگیر جنگ هستند را به حداقل میرسانیم و بنا شد در استانهای بوشهر و هرمزگان محدودیتها و خاموشیها را برطرف کنیم.