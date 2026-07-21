به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیرعامل شرکت توانیر در عسلویه گفت: هوا بسیار گرم است و میانگین هوا ۱.۵ درجه بالاتر از میانگین ۱۰ ساله است و با توجه به خسارتی که در جنگ به تأسیسات برق و گاز در عسلویه شده، تلاش کرده‌ایم که شرایط پایداری را ایجاد کنیم.

محمد الله‌داد افزود: صادقانه بگوییم که امکان تأمین افزایش مصرف در شبکه برق در نیروگاه‌ها و شبکه انتقال و فوق توزیع را نداریم و از مردم می‌خواهیم که هم‌چنان که تا امروز همراهی کردند، در مصرف برق صرفه‌جویی کنند.

مدیرعامل توانیر گفت: پیرو دستور وزیر نیرو، در زمانی که در شبکه مقدور باشد، محدودیت‌های استان‌های جنوبی که درگیر جنگ هستند را به حداقل می‌رسانیم و بنا شد در استان‌های بوشهر و هرمزگان محدودیت‌ها و خاموشی‌ها را برطرف کنیم.