وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با تاکید بر اینکه آینده توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور در گرو تقویت سرمایه فرهنگی، اقتصاد خلاق و افزایش مصرف محصولات فرهنگی و هنری است، گفت: جامعه‌ای که کتاب، هنر، سینما، تئاتر، موسیقی و میراث‌فرهنگی در متن زندگی روزمره آن جریان داشته باشد، از سرمایه اجتماعی پایدار، نشاط عمومی و هویت مستحکم‌تری برخوردار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحی‌امیری امروز در ادامه برنامه‌های میدانی خود در تهران ، از دو مجموعه نوآور فرهنگی و گردشگری بازدید و ضمن گفت‌و‌گو با مدیران، هنرمندان، فعالان فرهنگی و کارکنان این دو مجموعه، بر ضرورت تقویت زیست‌بوم فرهنگ، هنر، گردشگری و اقتصاد خلاق در کشور تاکید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی در حاشیه بازدید از مجموعه خانه هنر (آرت‌سنتر) ، با دعوت از شهروندان به بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری پایتخت، گفت : تهران علاوه بر همه ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی، شهری سرشار از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی، هنری و تاریخی است؛ شهری که در آن هنرمندان، نویسندگان، شاعران، سینماگران، نقاشان و فعالان هنر‌های تجسمی، سرمایه‌های بزرگ هویتی کشور را شکل داده‌اند.

وی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به ارزش‌های فرهنگی و هنری هستیم، افزود: در شرایطی که مسائل اقتصادی، دغدغه‌های معیشتی و تحولات مختلف اجتماعی و حتی تجربه جنگ، ذهن جامعه را به خود مشغول کرده است، نباید از نیاز‌های عمیق فرهنگی و معنوی انسان غافل شویم؛ زیرا انسان تنها با تأمین نیاز‌های مادی به تعالی نمی‌رسد و برای استمرار نشاط، امید، خلاقیت و پویایی اجتماعی، به تغذیه فرهنگی، معرفتی و هنری نیز نیازمند است.

صالحی‌امیری با توصیف مراکز فرهنگی و هنری به‌عنوان کانون‌های تولید امید و خلاقیت، گفت : افزایش سرانه مصرف فرهنگی باید به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری کشور تبدیل شود. میزان مطالعه، حضور در سینما، تئاتر، گالری‌های هنری، رویداد‌های موسیقایی، موزه‌ها و مراکز فرهنگی، شاخصی مهم برای سنجش پویایی فرهنگی هر جامعه به شمار می‌رود و ارتقای این شاخص، سرمایه اجتماعی کشور را تقویت خواهد کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی با دعوت ویژه از نسل جوان برای بازدید از مجموعه‌های فرهنگی و هنری تهران، افزود : اطمینان دارم هر جوانی که در چنین فضا‌هایی حضور پیدا کند، تجربه‌ای متفاوت از نشاط، آرامش و الهام فرهنگی به دست خواهد آورد. این مراکز بستر گفت‌و‌گو، خلاقیت، اندیشه‌ورزی و شکل‌گیری سرمایه انسانی آینده ایران محسوب می‌شوند.

وی تاکید کرد: خانواده‌ها باید کتاب، هنر، سینما، تئاتر، موسیقی، موزه و مراکز فرهنگی را به بخشی از سبک زندگی خود تبدیل کنند. جامعه‌ای که فرهنگ در متن زندگی روزمره آن جاری باشد، از انسجام اجتماعی، هویت ملی و پایداری بیشتری برخوردار خواهد بود.

صالحی‌امیری با اشاره به مسئولیت دولت در حمایت از زیرساخت‌های فرهنگی، گفت : دولت با وجود همه مسئولیت‌ها و محدودیت‌ها، توسعه فضا‌های فرهنگی و هنری را از الزامات تحقق توسعه متوازن کشور می‌داند و حمایت از فعالان این حوزه را با جدیت دنبال خواهد کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین پیش از حضور در خانه هنر، از مجموعه استارت‌آپی «هفت‌هشتاد» بازدید کرد؛ مجموعه‌ای دانش‌بنیان که در حوزه ارائه خدمات هوشمند گردشگری، از جمله رزرو بلیت هواپیما، قطار، اتوبوس، هتل، تور و سایر خدمات سفر فعالیت می‌کند.

در این بازدید، صالحی‌امیری ضمن گفت‌و‌گو با مدیران و کارکنان این مجموعه، نقش فناوری‌های نوین، اقتصاد دیجیتال و شرکت‌های خلاق را در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، تسهیل سفر، افزایش رضایتمندی گردشگران و توسعه اقتصاد گردشگری کشور حائز اهمیت دانست و بر حمایت وزارت میراث‌فرهنگی از نوآوری، کارآفرینی و زیست‌بوم استارت‌آپی این حوزه تاکید کرد.

پنج مشوق دولت، فصل تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری گردشگری گشوده است

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های اقامتی، پیش‌شرط ارتقای جایگاه بین‌المللی گردشگری ایران است، از شکل‌گیری موج جدید سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در صنعت گردشگری خبر داد و گفت: دولت با تصویب پنج بسته تشویقی، حذف بخش عمده عوارض، تسهیل واردات تجهیزات هتل‌ها و حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران، مسیر توسعه زیرساخت‌های گردشگری به‌ویژه در تهران را هموار کرده است.

سیدرضا صالحی‌امیری، از شکل‌گیری موج تازه‌ای از سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری خبر داد و افزود : خوشبختانه در ماه‌های اخیر، اقبال سرمایه‌گذاران به حوزه گردشگری به شکل محسوسی افزایش یافته است. در نشست اخیر با حدود ۵۰ سرمایه‌گذار بزرگ کشور، آمادگی جدی آنان برای ورود به پروژه‌های زیرساختی گردشگری کاملا مشهود بود و این روند، نویدبخش آینده‌ای روشن برای توسعه این صنعت است.

وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت چهاردهم در حوزه سرمایه‌گذاری گفت : دولت با هدف شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌های گردشگری، پنج مشوق راهبردی را برای سرمایه‌گذاران تصویب و اجرایی کرده است که زمینه حضور گسترده‌تر بخش‌خصوصی را فراهم می‌کند.

صالحی‌امیری یکی از مهم‌ترین این مشوق‌ها را امکان احداث مجتمع‌های ترکیبی گردشگری عنوان و تاکید کرد : سرمایه‌گذاران می‌توانند در قالب پروژه‌های ترکیبی، کاربری‌های اقامتی، تجاری، اداری و مسکونی را به‌صورت همزمان توسعه دهند؛ موضوعی که جذابیت اقتصادی پروژه‌ها را افزایش داده و تاکنون نیز مجوز‌های متعددی در این زمینه صادر شده است.

وی همچنین با اشاره به حمایت شهرداری‌ها از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری افزود : بخش قابل توجهی از عوارض ساختمانی این پروژه‌ها حذف شده است؛ به‌گونه‌ای که تا ۸۰ درصد معافیت در پرداخت عوارض اعمال می‌شود و مابقی نیز با دوره تنفس پنج‌ساله پس از بهره‌برداری دریافت خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی از موافقت دولت با واردات ۲۰۰ قلم کالای مورد نیاز برای تجهیز هتل‌ها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی خبر داد و گفت: این تصمیم، یکی از مهم‌ترین اقدامات حمایتی دولت برای ارتقای کیفیت زیرساخت‌های اقامتی و تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری به شمار می‌رود.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه راهبرد دولت، اتکا به توان بخش خصوصی در توسعه گردشگری است، افزود : امروز تمامی پروژه‌های بزرگ گردشگری کشور با محوریت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حال اجراست و بیش از سه هزار پروژه گردشگری فعال در سراسر کشور بدون استثنا توسط این بخش پیش می‌رود؛ موضوعی که نشان‌دهنده اعتماد دولت به ظرفیت‌های بخش خصوصی و نقش‌آفرینی آن در توسعه ملی است.

وزیر میراث فرهنگی همچنین امروز در بازدید از یک هتل در حال ساخت با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی در مرکز تهران، با ادای احترام به شهدای «جنگ رمضان» و مقاومت ملت ایران، افزود : پیش از هر سخنی، بر ارواح طیبه همه شهدایی که با ایثار و جان‌فشانی، عزت، اقتدار و امنیت را برای ایران اسلامی رقم زدند، درود می‌فرستیم و در برابر عظمت آنان سر تعظیم فرود می‌آوریم.

وی با اشاره به ویژگی‌های این پروژه گردشگری، آن را نمونه‌ای موفق از سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی دانست و گفت : این مجموعه به‌طور کامل با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در حال احداث است و امروز با پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصد، در آستانه بهره‌برداری قرار دارد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این هتل تا پایان سال جاری افتتاح و به ظرفیت اقامتی تهران افزوده خواهد شد.

صالحی امیری با بیان اینکه طراحی این مجموعه از منظر معماری و هویت فرهنگی، واجد ویژگی‌های ممتاز است، افزود : بهره‌گیری هوشمندانه از عناصر فرهنگی، هنری و اقلیمی جهان اسلام، از هند و مراکش تا دیگر سرزمین‌های اسلامی، هویتی متمایز به این پروژه بخشیده و آن را به فضایی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی با سلایق گوناگون تبدیل کرده است.

وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین چالش گردشگری پایتخت، کمبود هتل‌های استاندارد چهار و پنج ستاره است، گفت : تهران با وجود جایگاه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی خود، همچنان فاصله معناداری با استاندارد‌های جهانی در حوزه زیرساخت‌های اقامتی دارد. از مجموع ۱۴۴ هتل فعال پایتخت، تعداد محدودی در رده هتل‌های پنج‌ستاره قرار دارند و این ظرفیت، پاسخگوی نیاز‌های روبه‌رشد گردشگری، برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و رویداد‌های ملی و بین‌المللی نیست.

وی افزود : استان تهران به احداث هتل‌های پنج‌ستاره جدید نیاز جدی دارد تا بتواند علاوه بر میزبانی گردشگران خارجی، پاسخگوی حجم بالای سفر‌های داخلی با اهداف تجاری، اداری، درمانی، فرهنگی و آموزشی نیز باشد.

وزیر میراث فرهنگی از همه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران دعوت کرد با بهره‌گیری از بسته‌های حمایتی دولت، در توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور مشارکت کنند و گفت: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تمام ظرفیت خود در کنار سرمایه‌گذاران خواهد ایستاد تا با توسعه زیرساخت‌های اقامتی، جایگاه ایران در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی گردشگری بیش از پیش ارتقا یابد.