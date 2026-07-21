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مدیر فرودگاه شهدای ایلام از برقراری مجدد پروازهای مسیر مشهد - ایلام - مشهد خبر داد و گفت: این مسیر با هدف تسهیل تردد زائران اربعین حسینی و پاسخ به تقاضای سفر از شرق کشور به عتبات عالیات راهاندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «محمد تقی سلجوقی» مدیر فرودگاه شهدای ایلام از برقراری مجدد پروازهای مسیر مشهد - ایلام - مشهد خبر داد و گفت: این اقدام با پیگیریهای مستمر و هماهنگی با مراجع ذیربط و شرکتهای هواپیمایی انجام شده است.
وی افزود: با توجه به قرار گرفتن در آستانه ایام اربعین حسینی و افزایش چشمگیر تقاضا برای سفر زائران، ازسرگیری این پرواز میتواند نقش مؤثری در تسهیل تردد مسافران و توسعه خدمات حملونقل هوایی در استان ایلام ایفا کند.
سلجوقی تصریح کرد: برقراری مجدد این مسیر پروازی، حاصل تعامل نزدیک با نهادهای مربوطه و تلاش برای پاسخگویی به نیازهای مبرم هموطنان، بهویژه زائرانی است که از شرق کشور به سمت عتبات عالیات عازم میشوند.
مدیر فرودگاه شهدای ایلام با تأکید بر آمادگی کامل این مرکز، افزود: فرودگاه ایلام به عنوان یکی از اصلیترین مبادی ورود زائران به عراق در غرب کشور، تمامی ظرفیتهای فنی، خدماتی و پشتیبانی خود را برای استقبال شایسته از زائران به کار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: توسعه مسیرهای پروازی و ارتقای زیرساختها جهت خدمترسانی مطلوب به زائران اربعین، از اصلیترین اهداف و اولویتهای فرودگاه در ایام پیشروست.