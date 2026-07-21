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وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به شرایط جنگی و پرتنش ۱۳ ماه گذشته، گفت: با تدابیر دولت و وزارت جهاد کشاورزی، ذخیرهسازی مناسب و اتکا به تولید داخلی، در حوزه تأمین امنیت غذایی و کالاهای اساسی کشور با مشکلی مواجه نخواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری قزلجه در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و در جمع خبرنگاران با اشاره به دغدغه اعضای این کمیسیون درباره وضعیت کالاهای اساسی، تصریح کرد: در حدود ۱۳ ماه گذشته، کشور شرایط جنگی، بحرانی و پرتنشی را پشت سر گذاشت، اما دولت توانست در حوزه امنیت غذایی کارنامه خوبی ارائه دهد و بدون چالش جدی، تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور را حفظ کند.
وی افزود: تدابیری که دولت در ماههای گذشته و همچنین وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تأمین و ذخیرهسازی کالاهای اساسی اندیشیدهاند، موجب شده است وضعیت ذخایر و تأمین کالاها مطلوب باشد.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: همانطور که دولت در ۱۳ ماه گذشته توانست در شرایط جنگی و پرتنش، امنیت غذایی مردم را بدون مشکل و بدون کاهش در سطح تأمین حفظ کند، با تدابیر اندیشیدهشده و ذخیرهسازیهای انجامشده، در ادامه نیز در حوزه تأمین امنیت غذایی و کالاهای اساسی کشور با مشکلی مواجه نخواهیم شد.
نوری قزلجه ادامه داد: تولید داخلی نیز یکی از پشتوانههای مهم تأمین کالاهای اساسی است و کشاورزان و تولیدکنندگان کشور در این زمینه نقش مهمی دارند.
وی همچنین با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از مرکز پایش وزارت جهاد کشاورزی، گفت: در این مرکز، مجموعهای از فعالیتهای هوشمندسازی و مکانیزهسازی در حال انجام است و سامانههای مختلفی برای رصد و مدیریت بخشهای مختلف کشاورزی راهاندازی شده است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: امروز نیز سامانه مربوط به مرغ تخمگذار و تولید تخممرغ کشور با حضور اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مرکز پایش وزارت جهاد کشاورزی رونمایی شد.