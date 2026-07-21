مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تامین، شناسایی و آماده‌سازی زمین برای ساخت حدود ۴۵ هزار واحد مسکن خبر داد و گفت: این اراضی در چارچوب تفاهم با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اختیار این نهاد قرار گرفته است.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد: در چارچوب تفاهم این سازمان با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، زمین مورد نیاز برای ساخت ۴۴ هزار و ۷۸۴ واحد مسکن محرومان شناسایی، آماده‌سازی و تخصیص یافته است.

علی نبیان افزود: بر اساس این تفاهم، تامین زمین برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی محرومان در دستور کار قرار دارد و بخش عمده‌ای از تعهدات سازمان در این زمینه محقق شده است.

وی با بیان اینکه اراضی مورد نیاز در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفته است، گفت: اجرای این **طرح** و ساخت واحدهای مسکونی بر عهده بنیاد مسکن است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تصریح کرد: عملیات اجرایی بخشی از این واحدها آغاز شده و هم‌اکنون در مراحل مختلف ساخت قرار دارند.

نبیان تاکید کرد: تامین زمین برای **طرح** مسکن محرومان در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم و با هدف حمایت از اقشار کم‌برخوردار ادامه خواهد یافت.