۶۳ واحد مسکونی در داخل عرصه این تپه باستانی قرار دارد که مالکان آن‌ها اجازه انجام هیچ‌گونه ساخت و سازی را ندارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار فرهادگرد فریمان گفت: تپه و محوطه باستانی شهر فرهادگرد فریمان یکی از قدیمی‌ترین زیستگاه‌های خراسان رضوی که قدمت آن مربوط به دوران قبل از اسلام است.

علی یاری افزود: ساکنان پیرامون این تپه می‌گویند تا قبل سال ۱۳۷۷ یعنی ۲۸ سال پیش که تپه ثبت ملی نشده بود، هیچ محدودیتی نداشتیم؛ اما پس از ثبت ملی این تپه باستانی، درگیر محدودیت‌های شدیدی برای بازسازی و مرمت منازلمان شده‌ایم.

محمدجواد بلبلی رئیس اداره میراث فرهنگی فریمان نیز گفت: طبق قانون سازمان میراث فرهنگی موظف است که این واحد‌های مسکونی را خریداری و زمین‌های آن‌ها را آزاد سازی کند و این موضوع هنگامی امکان‌پذیر است که مالکان واحد‌های مسکونی دارای سند باشند اما اگر فاقد سند باشند، شهرداری موظف است در نقطه‌ای دیگر از شهر، زمین معوض در اختیار آنان قرار دهد.