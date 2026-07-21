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اجلاس نماز دانشآموزی استان قزوین با حضور بیش از هزار دانشآموز فعال در حوزه اقامه نماز و با هدف ترویج فرهنگ معنوی و تجلیل از فعالان عرصه نیایش در قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اجلاس نماز دانشآموزی استان قزوین با هدف ترویج فرهنگ نورانی اقامه نماز و تقویت فعالیتهای فرهنگی و تربیتی در مدارس، با استقبال پرشور بیش از هزار دانشآموز برگزار شد.
این همایش که با هدف تشویق و ترغیب دانشآموزان و فرهنگیان به مقوله اقامه نماز و همچنین ایجاد فضای رقابتی سالم میان نوجوانان و جوانان در حوزه معارف دینی تدارک دیده شده بود، میزبان برترینهای این حوزه از سراسر استان بود.
در این مراسم که بر اهمیت نقش نماز در تعالی شخصیتی و تربیتی دانشآموزان تأکید شد، برنامههای متنوع فرهنگی با محوریت ترویج فریضه الهی نماز اجرا گردید.
در بخش پایانی این اجلاس، ۱۱ دانشآموز برگزیده که پس از رقابتهای سخت و نفسگیر در مناطق مختلف آموزش و پرورش استان موفق به کسب رتبههای برتر شده و به مرحله استانی راه یافته بودند، با حضور مسئولان استانی مورد تجلیل قرار گرفتند و با اهدای لوح تقدیر و جوایزی از آنها قدردانی شد.
گفتنی است، برگزاری اینگونه اجلاسها بخشی از سیاستهای کلان تربیتی برای تعمیق باورهای دینی و ارتقای سطح بینش فرهنگی نسل جوان در سطح مدارس استان قزوین است.