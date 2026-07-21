به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اجلاس نماز دانش‌آموزی استان قزوین با هدف ترویج فرهنگ نورانی اقامه نماز و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در مدارس، با استقبال پرشور بیش از هزار دانش‌آموز برگزار شد.

این همایش که با هدف تشویق و ترغیب دانش‌آموزان و فرهنگیان به مقوله اقامه نماز و همچنین ایجاد فضای رقابتی سالم میان نوجوانان و جوانان در حوزه معارف دینی تدارک دیده شده بود، میزبان برترین‌های این حوزه از سراسر استان بود.

در این مراسم که بر اهمیت نقش نماز در تعالی شخصیتی و تربیتی دانش‌آموزان تأکید شد، برنامه‌های متنوع فرهنگی با محوریت ترویج فریضه الهی نماز اجرا گردید.

در بخش پایانی این اجلاس، ۱۱ دانش‌آموز برگزیده که پس از رقابت‌های سخت و نفس‌گیر در مناطق مختلف آموزش و پرورش استان موفق به کسب رتبه‌های برتر شده و به مرحله استانی راه یافته بودند، با حضور مسئولان استانی مورد تجلیل قرار گرفتند و با اهدای لوح تقدیر و جوایزی از آن‌ها قدردانی شد.

گفتنی است، برگزاری این‌گونه اجلاس‌ها بخشی از سیاست‌های کلان تربیتی برای تعمیق باورهای دینی و ارتقای سطح بینش فرهنگی نسل جوان در سطح مدارس استان قزوین است.