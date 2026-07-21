به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، سید حسن مرتضوی در گفتگوی تلفنی با والی نورستان گفت: جمهوری اسلامی ایران خود را در کنار مردم افغانستان و سیل زدگان ولایت نورستان احساس و با مردم این ولایت و خانواده‌های داغدار ابراز همدردی می‌کند.

وی همچنین ضمن ابلاغ سلام و تسلیت سرپرست سفارت کشورمان در کابل که هم اکنون در ایران حضور دارند، گفت: به زودی کمک‌های مردم و خیران جمهوری اسلامی ایران به سیل زدگان نورستان ارسال خواهد شد.

زین العابدین عابد نیز ضمن تشکر از ابراز همدردی مردم ایران گفت: ما باور داریم جمهوری اسلامی ایران در نبرد با آمریکای جنایت کار به پیروزی دست خواهد یافت و پیروزی از آن مسلمانان است.

والی نورستان افزود: ما در این جنگ تجاوزکارانه خود را در کنار ایران می‌دانیم.

براساس آخرین گزارش ها، در سیل روز گذشته در شهر پارون مرکز ولایت نورستان سی و سه نفر ناپدید شدند که اجساد چهارده نفر پیدا شده است.

این سیل میلیون‌ها دلار نیز خسارات مالی در ولایت سرسبز نورستان در شرق افغانستان برجای گذاشته است.