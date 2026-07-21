علیرضا عرب، نماینده کشورمان در شنای ۵۰ متر قورباغه مسابقات ورزش های آبی رده‌های سنی قهرمانی آسیا - تایلند، به نشان طلا رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا عرب، ملی‌پوش شنای ایران در مرحله نهایی ماده ۵۰ متر قورباغه رده سنی ۱۷ تا ۱۸ سال رقابت‌های قهرمانی آسیا در بانکوک تایلند، با ثبت زمان ۲۸.۲۲ ثانیه عنوان قهرمانی و مدال طلا را از آن خود کرد.

در این رقابت، ییک کی تسوی از هنگ‌کنگ با زمان ۲۸.۲۷ ثانیه در جایگاه دوم ایستاد و لانگ سام موک، دیگر شناگر هنگ‌کنگ، با ثبت زمان ۲۸.۵۳ ثانیه مدال برنز را کسب کرد.

علیرضا عرب با این عملکرد، ضمن ایستادن بر سکوی نخست، با ثبت زمانی بهتر از رکورد مقدماتی خود (۲۸.۷۰ ثانیه)، مدال طلای این ماده را برای ایران به ارمغان آورد.