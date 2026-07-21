مرکز فرهنگی هنری دانش‌آموز شهید «پارسا مختاری‌نسب» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف گسترش عدالت فرهنگی و توسعه فعالیت‌های آموزشی، ادبی و هنری، در شهر توره شهرستان شازند به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیین افتتاح مرکز فرهنگی هنری دانش‌آموز شهید «پارسا مختاری‌نسب» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در شهر توره برگزار شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی در این مراسم گفت: برقراری عدالت فرهنگی در شهرستان‌های استان، به‌ویژه مناطق کمتر برخوردار، از مهم‌ترین اهداف کانون است و افتتاح این مرکز در بخش زالیان شهرستان شازند نیز در همین راستا انجام شده است.

منصوری افزود: با آغاز به کار این مرکز، برنامه‌های متنوع تابستانی در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ادبی و آموزشی برای کودکان و نوجوانان منطقه اجرا خواهد شد تا زمینه رشد استعدادها و افزایش دسترسی آنان به خدمات فرهنگی فراهم شود.

وی اظهار امیدواری کرد با توسعه مراکز فرهنگی در نقاط مختلف استان، فرصت بهره‌مندی برابر کودکان و نوجوانان از برنامه‌های کانون بیش از پیش فراهم شود.