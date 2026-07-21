تأمین آب شرب شهر شیراز با وجود گرمای هوا و افزایش مصرف، به‌صورت پایدار ادامه دارد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، بهمن بهروزی، مدیرعامل آب و فاضلاب شیراز با اشاره به افزایش مصرف آب در روز‌های گرم سال گفت: تأمین آب شرب شهر شیراز در تابستان امسال با وجود گرمای هوا و افزایش مصرف، به‌صورت پایدار ادامه دارد و تاکنون هیچ‌گونه قطعی برنامه‌ریزی‌شده آب در شهر اعمال نشده است.

وی با بیان اینکه حدود ۴۵ درصد آب مورد نیاز شیراز از سد درودزن و ۵۵ درصد از منابع زیرزمینی و چاه‌ها تأمین می‌شود، افزود: برای حفظ پایداری شبکه آبرسانی، ایستگاه‌های پمپاژ به دیزل‌ژنراتور مجهز شده‌اند؛ مخازن جدید وارد مدار بهره‌برداری شده و خطوط انتقال و توزیع آب نیز تقویت شده است.

مدیرعامل آبفا شیراز با اشاره به تأثیر گرمای هوا بر افزایش مصرف آب اظهار کرد: استفاده گسترده از کولر‌های آبی در فصل تابستان، مصرف آب را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد؛ به‌طوری که هر کولر آبی در شرایط عادی روزانه تا ۳۳۰ لیتر آب مصرف می‌کند و این موضوع فشار مضاعفی بر شبکه آبرسانی وارد می‌کند.

بهروزی با تأکید بر نقش شهروندان در مدیریت مصرف آب گفت: شیراز هنوز وارد وضعیت هشدار آبی نشده، اما در آستانه شرایط هشدار قرار دارد و عبور بدون تنش از تابستان، نیازمند همکاری و همراهی مردم است.

وی افزود: اگر مشترکان تنها ۷ تا ۱۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، امکان تأمین پایدار آب در سراسر شهر فراهم خواهد شد و نیازی به اعمال محدودیت‌های احتمالی نخواهد بود.

مدیرعامل آب و فاضلاب شیراز از شهروندان خواست با رعایت نکاتی همچون کنترل شناور کولر‌های آبی، آبیاری فضای سبز در ساعات خنک شبانه‌روز، استفاده مجدد از آب شست‌وشوی میوه و سبزیجات و پرهیز از مصارف غیرضروری، در مدیریت منابع آبی مشارکت کنند.

بهروزی همچنین با اشاره به اجرای پروژه رینگ آبرسانی شیراز گفت: این طرح با هدف توزیع یکنواخت آب حاصل از سد و چاه‌ها در مناطق مختلف شهر در حال اجراست و نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه آبرسانی خواهد داشت.

وی تأکید کرد: با همکاری شهروندان و استمرار اقدامات فنی و زیرساختی، تأمین آب شرب شیراز در تابستان امسال بدون مشکل ادامه خواهد یافت.