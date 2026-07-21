بهره برداری از دستگاه بازچرخانی پساب فاضلاب شهری برای آبیاری تبریز
طرح تصفیه فاضلاب شهری و دستگاه بازچرخانی پساب با هدف استفاده مجدد از آب در آبیاری فضای سبز با حضور مسئولان شهری به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
یعقوب هوشیار شهردار تبریز در مراسم بهره برداری از دستگاه بازچرخانی پساب فاضلاب شهری برای آبیاری تبریز با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی گفت:بهرهبرداری از این طرح را به فال نیک میگیریم و شاکریم که امروز با تکیه بر توان شرکتهای دانش بنیان شاهد بازچرخانی آب خام هستیم.
هوشیار افزود:مسئله آب یکی از چالشهای اساسی شهرهاست و با توجه به کاهش بارندگی، حرکت به سمت بهرهگیری از ظرفیتهای دانشبنیان به یک ضرورت تبدیل شده است.
شهردار تبریز با تاکید بر رویکرد علمی مدیریت شهری ادامه داد: هدف شهرداری، حل چالشهای شهری با تکیه بر بازوی علمی و ظرفیتهای دانشگاهی است. در همین راستا این طرح با مشارکت یکی از شرکت های دانشبنیان دانشگاه تبریز اجرایی شده و منطقه ۱۰ شهرداری تبریز به عنوان پیشگام نخستین طرح نوین بازچرخانی آب خام شهر را راهاندازی کرده است.
هوشیار با اشاره به اولویتهای راهبردی شهرداری خاطرنشان کرد:مدیریت بهینه منابع آبی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در نگهداری فضای سبز از مهمترین برنامههای شهرداری است و با بهرهبرداری از این طرح فصل جدیدی در استفاده از پسابهای شهری آغاز شده است.
محمدتقی اعلمی رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به ویژگیهای این طرح گفت:این سیستم نوین دارای مزایای متعددی است از جمله اینکه در کوتاهترین زمان ممکن و طی سه ماه طراحی و راهاندازی شده و از نظر نگهداری نیز سیستمی ساده، کمهزینه و کارآمد محسوب میشود.
وی افزود: این اقدام گامی موثر در مسیر بهرهمندی از آب پس از تصفیه و استفاده بهینه از منابع آبی است.
اعلمی با اشاره به حمایت دانشگاه تبریز از فعالیتهای دانشبنیان اظهار کرد: چندین طرح زیستمحیطی با همکاری شرکتهای دانشبنیان دانشگاه در تبریز در حال اجراست و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
گفتنی است این طرح در مساحتی بالغ بر ۲۰۰ متر مربع و با اعتباری اولیه معادل ۱۷۵ میلیارد ریال اجرا شده است. با بهرهبرداری از این سیستم، امکان جایگزینی آب خام با پساب تصفیه شده در آبیاری فضای سبز فراهم شده که گامی موثر در صرفهجویی منابع آبی و توسعه پایدار شهری به شمار میرود.