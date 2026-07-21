: این حضور نقش تاریخی ما در جهان اسلام را نیز ترسیم خواهد کرد و باید با ارائه خدمات شایسته و همه‌جانبه زمینه را برای این نمایش باشکوه فراهم کنیم.

نماینده عالی دولت و رئیس ستاد اربعین استان با بیان اینکه خدمات صورت گرفته در استان در حوزه اربعین شایسته تقدیر است، اظهارکرد: امروز روحیه انسجام، وحدت و وفاق در سراسر برای منافع و رضایت مردم، حاکم است و نتیجه این همدلی و همراهی باید در حوزه اربعین به صورت ویژه نمایش داده شود.

شاهرخی بابیان اینکه خط قرمز همه مسئولین، مردم هستند، گفت: نباید مشکل یا محدودیتی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین وجود داشته باشد، زیرا اربعین خط مردم و یک مسیر الهی است.

وی در پایان با اشاره به اینکه ۵۱ درصد زائرین از لرستان عبور خواهند کرد: بر اطلاع رسانی و اطمینان بخشی به مردم در خصوص نقشه راه، موقعیت موکب ها، تمهیدات درمانی و بهداشتی و ... تأکید کرد.

شاهرخی گفت: هر روز بر خیل عاشقان اباعبدالله الحسین علیه السلام و زیارت در اربعین افزوده می‌شود و باید خدمت‌رسانی شایسته به مردم صورت بگیرد.

دبیر ستاد اربعین استان نیز با اشاره به ثبت‌نام ۱۴هزار نفر از مردم استان در سامانه سماح برای حضور در مراسم اربعین گفت: این آمار مربوط به امروز است و در روز‌های آتی نیز افزایش می‌یابد.



حمید کشکولی اظهارداشت: ۸۳ موکب استان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین مجوز دارند و به ارائه خدمات به مردم خواهند پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: ۴۱ موکب در کشور عراق و ۳موکب در مرز مهران به ارائه خدمات به زائران اربعین می‌پردازند.

کشکولی ادامه‌داد: براساس ابلاغ ستاد اربعین کشور، آغاز رسمی اربعین امسال از سوم مرداد «۱۰ صفر» تا ۱۳مرداد «۲۰صفر» خواهد بود و کمیته‌های استانی ستاد اربعین در آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به زائران عزیز هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و دبیر ستاد اربعین استان گفت: تمهیدات لازم جهت خدمت‌رسانی به زائران در همه بخش‌ها، اندیشیده شده است.

کشکولی افزود: ۱۳۲ دستگاه اتوبوس با نرخ مصوب برای جابجایی زائران اربعین اقدام خواهند کرد.

وی ادامه‌داد: ۱۰۶ پایگاه اورژانس و ۲۰ پایگاه هلال احمر نیز خدمات درمانی و بهداشتی لازم را در این ایام ارائه می‌دهند.

سید سعید شاهرخی افزود