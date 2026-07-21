مطالبات مردمی درباره ساماندهی میدان ورودی شهر لومار و بهسازی سایت پسماند که پیش‌تر در بخش‌های خبری منعکس شده بود، با اجرای اقدامات عمرانی و اختصاص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به نتیجه رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مطالبات مردمی درباره ساماندهی میدان ورودی شهر و بهسازی سایت پسماند لومار که پیش‌تر در بخش‌های خبری صداوسیما منعکس شده بود، با اجرای اقدامات عمرانی از سوی شهرداری به نتیجه رسید و رضایت شهروندان را به دنبال داشت.

جمشیدنیا شهردار لومار با تشریح اقدامات انجام‌شده گفت: بیش از ۱۸ هزار مترمربع از معابر شهری آسفالت شده که برای اجرای آن ۱۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: برای محصورسازی سایت پسماند و محل دفن زباله نیز با استفاده از اعتبارات اربعین، ۲ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و این طرح به مرحله اجرا رسیده است.

شهروندان با قدردانی از این اقدامات، از ساماندهی ورودی شهر و بهبود وضعیت سایت پسماند ابراز رضایت کردند.

شهردار لومار همچنین از تداوم نهضت آسفالت در شهر خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۷۵ درصد معابر و کوچه‌های شهر لومار آسفالت شده و تا چند روز آینده بخش قابل توجهی از معابر خاکی باقی‌مانده نیز زیر پوشش آسفالت قرار می‌گیرد.