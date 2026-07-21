پخش زنده
امروز: -
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان در و پنجره ایران گفت: با استانداردسازی و تولید دو جداره در و پنجرههای آلومینیومی و یوپی وی سی میتوان تا ۴۰ درصد جلوی هدررفت انرژی را در ساختمان گرفت.
آقای رضا اخوان دستمالچی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما درباره میزان هدررفت انرژی در صنعت ساخت و ساز، گفت: بیشترین میزان هدررفت انرژی در ساختمانها از طریق در و پنجرهها صورت میگیرد و به دنبال آن هستیم تولید در و پنجرهها به صورت استاندارد توسط سازمان ملی استاندارد اجباری شود تا مصرف و هدررفت انرژی کاهش پیدا کند، اما متاسفانه این تاکنون سازمان ملی استاندارد هیچ اقدامی در این زمینه انجام داده است.
به گفته رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان در و پنجره ایران، هوشمندسازی ساختمان تاثیر مناسبی در مدیریت مصرف انرژی دارد، اما دو جداره کردن در و پنجرههای آلومینیومی و یوپی وی سی از ۳۰ تا ۴۰ درصد جلوی هدررفت انرژی را میگیرد و اقدامی که باید در این زمینه صورت گیرد تولید با استاندارد اجباری است.
وی با اشاره به افزایش قیمت در و پنجره و استقبال خریداران از تولیدات غیراستاندارد به دلیل ارزانتر بودن، گفت: نظارت بر استانداردسازی تولیدات در و پنجرههای آلومینیومی و یو پی وی سی و همچنین تولید باکیفیت، تاثیر بسزایی در مدیریت مصرف انرژی در ساختمان دارد.
اخوان دستمالچی در ادامه به گران بودن انرژی در سطح جهانی اشاره کرد و افزود: امروزه در اکثر کشورها به دنبال مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از هدر رفت انرژی رفتهاند، اما در کشورمان به دلیل پایین بودن هزینه انرژی، این موضوع مغفول مانده بود که با حمایت دولت از صنعتگران در این زمینه قدمهای بسیار خوبی برداشته شده است.
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان در و پنجره ایران بزرگترین مشکل تولیدکنندگان این حوزه را در فصل تابستان و زمستان، مسئله تامین سوخت عنوان کرد و ادامه داد: قطعی برق نیز دیگر چالش موجود در واحدهای تولیدی به شمار میآید.
وی افزود: با توجه جنگ تحمیلی سوم و آسیب به برخی از پتروشیمیها، این صنعت با تامین بخشی از مواد اولیه یوپی وی سی دچار مشکل شده است، اما تامین مواد اولیه پروفیل به میزان کافی در کشور وجود دارد و نیازی به واردات نیست.
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان در و پنجره ایران از مصرف ۴۰ تا ۵۰ هزار تنی پروفیل یوپی وسی در تولید در و پنجرههای دو جداره خبر داد و گفت: مصرف پروفیل آلومینیوم هم افزایش زیادی داشته است، اما با توجه به شرایط کنونی کشور و کاهش ساخت و سازها میتوانیم با صدور مجوز از شهرداریها برای جلوگیری از هدررفت انرژی در ساختمانهای قدیمی و سنتی، در و پنجرههای آهنی را با یوپی وی سی و آلومینیومی دو جداره تعویض کنیم تا هدر رفت انرژی در این ساختمانها به شدت کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته در فضایی به مساحت ۶ هزار متر با توجه به شرایط کنونی کشور، افزود: سال گذشته مساحت برگزاری این نمایشگاه بسیار بیشتر از امسال بود و این محدودیت به دلیل جنگ تحمیلی سوم واقع شده است، اما با توجه به وضعیت کنونی، حدود ۷۰ شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه شرکت کردهاند.