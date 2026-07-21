نخستین شورای عالی خیرین وزارت علوم با حضور رئیس جمهور

رئیس جمهور در نخستین شورای عالی خیرین وزارت علوم با اشاره به توانمندی دانشگاه برای کسب درآمد از ظرفیت‌های داخلی خود گفت دانشگاه‌ها دارای سرمایه‌اند و نیازمند تغییر کاربری برای دستیابی به اهداف خود هستند.