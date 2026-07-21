نمایندگان کشورمان در دور ششم رقابت‌های شطرنج رده‌های سنی قهرمانی آسیا - چین، ۶ پیروزی و ۳ تساوی کسب کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های شطرنج رده‌های سنی قهرمانی آسیا به میزبانی شهر شنژن چین با برگزاری دور ششم پیگیری شد و نمایندگان کشورمان موفق به کسب ۶ پیروزی و ۳ تساوی شدند.

در پایان دور ششم، الشن میکائیلی، یاسین ناطقی، محمدپوریا محمودی، رامتین کاکاوند، عرفان احمدی و مهسا علوی برابر حریفان خود به برتری رسیدند.

همچنین عرشیا علاقه‌مند، عسل ابراهیمی رشتی و بنیتا گروسی در دیدار‌های خود به نتیجه تساوی دست یافتند.

رقابت‌های شطرنج رده‌های سنی قهرمانی آسیا با حضور برترین شطرنج‌بازان قاره کهن در رده‌های سنی مختلف در شهر شنژن چین در حال برگزاری است.