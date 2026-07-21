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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر رسمی به پاکستان، با رئیس کمیسیون آموزش عالی پاکستان (HEC) دیدار و درباره راهکارهای توسعه همکاریهای علمی، دانشگاهی و پژوهشی میان دو کشور گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد ، «حسین سیمایی صراف» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر رسمی به پاکستان، با «پروفسور دکتر نیاز احمد اختر» رئیس کمیسیون آموزش عالی پاکستان (HEC) دیدار و درباره راهکارهای توسعه همکاریهای علمی، دانشگاهی و پژوهشی میان دو کشور گفتوگو کرد.
طرفین در این دیدار ضمن رایزنی درخصوص راهکار هایر گسترش تعاملات میان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران و پاکستان بر ضرورت توسعه همکاریهای پژوهشی، اجرای طرحهای مشترک علمی و تقویت دیپلماسی علمی میان دو کشور تأکید کردند.
حسین طیبی دبیرکل بنیاد علمی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نیز در این دیدار حضور داشته و طرفین نقش این سازمان در توسعه همکاریهای علمی در جهت پیشرفت و توسعه کشورهای عضو را بسیار مهم برشمردند.
همچنین توسعه تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دورهها و نشستهای علمی مشترک، افزایش همکاریهای فناورانه و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاههای دو کشور، از محورهای مورد توجه این دیدار بود.
این دیدار در چارچوب تلاشهای تهران و اسلامآباد برای تعمیق روابط علمی و دانشگاهی و همزمان با برگزاری ششمین اجلاس وزرای علوم کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در اسلامآباد انجام شد؛ نشستی که فردا (چهارشنبه) با هدف تقویت همکاریهای منطقهای در حوزه آموزش عالی، پژوهش، نوآوری و فناوری برگزار میشود.