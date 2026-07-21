همایش تخصصی و دوره آموزشی «همیاران انرژی» با هدف ارتقای فرهنگ مدیریت مصرف و افزایش تاب‌آوری شبکه برق، بردسکن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه ناحیه بردسکن با بیان اینکه حفظ پایداری زیرساخت‌های انرژی یکی از نیاز‌های حیاتی کشور است، گفت: دشمن با درک جایگاه انرژی در توسعه کشور، تلاش می‌کند با ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی، زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار دهد؛ از این رو مشارکت مردم در مدیریت مصرف برق، تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه یک تکلیف ملی و پدافندی است.

سرهنگ علیرضا جنیدی، این طرح با شعار «برای آینده روشن در کنار شما هستیم»، گامی عملیاتی برای عبور موفق از پیک مصرف تابستان و ترویج سبک زندگی ایمن در استفاده از انرژی است.

وی ادامه داد: بسیج به عنوان بازوی توانمند خدمت‌رسانی، با اجرای طرح همیاران انرژی و با بهره‌گیری از ظرفیت دهیاران، شورا‌های اسلامی و فعالان فرهنگی، در میدان آگاهی‌بخشی به آحاد جامعه حضور یافته تا با همدلی و مشارکت، آرامش اجتماعی و تاب‌آوری شهرستان را ارتقا دهد.

مدیر برق بردسکن نیز با اشاره به ضرورت توجه ویژه به ایمنی، گفت: برق با کسی شوخی ندارد و بسیاری از حوادث ناگوار ناشی از بی‌توجهی به ساده‌ترین نکات ایمنی است شهروندان باید پیش از هرگونه تعمیر یا تعویض تجهیزات برقی، حتماً جریان برق را قطع کنند.

جواد رجبی اول، افزود: انتظار داریم اعضای طرح همیاران انرژی به عنوان سفیران فرهنگ بهینه، آموزش‌های فنی و ایمنی را به خانواده‌ها منتقل کنند تا شاهد کاهش حوادث باشیم.

وی ادامه داد: استقبال گسترده کشاورزان بردسکنی از احداث نیروگاه‌های خورشیدی، اقدامی ارزشمند و کم‌نظیر در سطح کشور است که تحسین مسئولان وزارت نیرو را نیز در پی داشته است.

رجبی اول در تشریح سایر اقدامات این اداره برای عبور از پیک تابستان گفت : «اجرای طرح جایگزینی چراغ‌های معابر با چراغ‌های کم‌مصرف LED، پایش دقیق مصرف در دستگاه‌های اجرایی، شناسایی مراکز پرمصرف و مقابله قاطع با انشعابات غیرمجاز، از اولویت‌های اصلی ما برای حفظ پایداری شبکه است.»

وی ضمن دعوت از مردم برای حفظ آرامش در زمان وقوع خاموشی‌های احتمالی، تأکید کرد: از شهروندان عزیز درخواست داریم اخبار را تنها از مسیر‌های رسمی پیگیری کنند و با صبوری و همکاری، خادمان خود در صنعت برق را برای پایداری هرچه بیشتر شبکه یاری نمایند.»

در پایان این همایش، شیوه‌نامه عملیاتی طرح در قالب گروه‌های ۱۵ نفره تبیین شد و مقرر گردید اثربخشی فعالیت‌های این سفیران انرژی در بستر گروه‌های مجازی به‌صورت مستمر پایش و ارزیابی شود.