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گرمازدگی یکی از خطرناکترین مشکلات ناشی از قرار گرفتن طولانیمدت در هوای بسیار گرم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در تابستان بیشتر مناطق کشور درگیر موج گرما میشوند. مانند سایر رخدادهای طبیعی، موج گرما میتواند برای سلامتی خطرناک باشد. بنابراین لازم است که در این موج گرما بیشتر از خودمان و خانواده هایمان مراقبت کنیم.
وقتی کسی مدت زیادی زیر آفتاب یا در دمای بالا بماند، بدنش آب زیادی از دست می دهد. در این وضعیت، تعریق متوقف میشود و این یعنی بدن دیگر نمیتواند خود را خنک کند. این حالت میتواند به بروز گرمازدگی منجر شود.
خود مراقبتی موضوعی مهم و حیاتی است که باید موارد زیادی رو رعایت کنیم.چند مورد مهم برای خود مراقبتی به شرح زیر است.
۱- گرمازدگی را جدی بگیرید؛ با شناخت علایم و پیشگیری به موقع، از خود و خانواده مراقبت کنید.
۲- در هوای گرم، با نوشیدن آب کافی، پوشیدن لباس مناسب و انتخاب زمان صحیح فعالیت، از خطر گرمازدگی در امان بمانید.
۳- کودکان زودتر از بزرگسالان گرمازده میشوند. مراقب آنها باشید.
۴- از کودکان در برابر گرمای زیاد محافظت کنید.
۵- در هوای گرم، سایه بهترین دوست کودک است. در آفتاب بازی نکنند.
۶- در هوای گرم و به ویژه ساعت اوج گرما (۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر)، اجازه ندهید کودکان زیر آفتاب بمانند.
۷- پیشگیری از گرمازدگی ساده است، در هوای گرم، زیر آفتاب نمانید و آب زیاد بنوشید.
۸- هرگز کودکان را در محلهایی که تعدادی اتومبیل پارک شده تنها نگذارید، زیرا با روشن کردن اتومبیل ممکن است دمای پارکینگ به طور خطرناکی بالا برود.
۹- از کالسکههای پوشیده با پارچه در گرمای شدید استفاده نکنید، این کار دمای داخل کالسکه را گرمتر میکند.
۱۰- در هوای گرم، برای خنک کردن کودک، لباسهای او را مرتب مرطوب کنید و از پنکههای کوچک دستی استفاده کنید.