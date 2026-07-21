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فرمانده انتظامی پاسارگاد از کشف ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز در شهرستان پاسارگاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، سرهنگ دوم محمدحسین علیزاده گفت: ماموران این فرماندهی موفق شدند در بازرسی از یک دستگاه وانت، ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کنند.
او افزود: در راستای اجرای طرحهای عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور صیانت از سرمایههای ملی، مأموران انتظامی پاسارگاد هنگام گشتزنی در جادههای اصلی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.
فرمانده انتظامی پاسارگاد ادامه داد: مأموران پس از متوقف کردن وانت مذکور و در بازرسی از این خودرو ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز که به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع، بارگیری شده بود را کشف کردند.
سرهنگ علیزاده با بیان اینکه ارزش محموله برابر نظر کارشناسان یک میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.