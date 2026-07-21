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فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: اقدامات انجام شده در حوزه زیرساختی و انتظامی با رویکردی بلندمدت و هدفمند در حال پیگیری است تا زائران اربعین با سهولت و امنیت بیشتری تردد کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار مهدی حاجیان در نشست ستاد اربعین استان گفت: استاندار کرمانشاه با تدبیر و نگاه بلندمدت، توسعه زیرساختهای استان را دنبال میکند و مجموعه مدیران استانی نیز در همین مسیر اقدامات لازم را انجام میدهند.
وی با بیان اینکه هدف اصلی در حوزه اربعین، فراهم کردن یک تردد آسان، ایمن و روان برای زائران است افزود: زائر باید از مبدا حرکت خود تا رسیدن به مرز و همچنین در مسیر بازگشت، بدون مشکل و با کمترین توقف به مقصد برسد.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: تحقق این هدف نیازمند برنامهریزی دقیق و هوشمندانه در حوزههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است و اقدامات زیرساختی نقش مهمی در تسهیل تردد زائران دارد.
وی با اشاره به اولویتهای انتظامی پلیس در ایام اربعین گفت: مدیریت انتظامی، ایجاد امنیت پایدار، پیشگیری از جرائم و برقراری نظم از مهمترین برنامههای پلیس در این ایام است.
سردار حاجیان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه ترافیکی گفت: نقاط حادثهخیز و گلوگاههای ترافیکی در مسیرهای تردد زائران با کار کارشناسی شناسایی شده و با همکاری دستگاههای مرتبط اقدامات لازم برای رفع مشکلات انجام گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر با برنامهریزیهای صورتگرفته، مشکلات عمدهای در مسیرهای مواصلاتی وجود ندارد.