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استاندار، بر ضرورت احیا، مقاومسازی و توسعه گردشگری مذهبی و میراثی اصفهان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان با اشاره به دستاوردهای اخیر در حل و فصل پروندههای حقوقی و قضایی امور وقفی استان گفت: در این مدت حدود ۸۰ پرونده در دادگستری در دست بررسی بود، که با سفرهای استانی و ایجاد تعامل، تمامی آنها متوقف و به همکاریهای کارآمد تبدیل شد.
مهدی جمالی نژاد ادامه داد: همچنین با انعقاد تفاهمنامههای تخصصی و همراهی ۱۱۴ شهرداری استان اصفهان، چالشها و اختلافات قدیمی از جمله پروندههایی با قدمت ۷۰ ساله در نائین، مسائل شهرضا و موضوعات مربوط به میدان امام علی (ع) با موفقیت حل و فصل شد.
وی با تأکید بر لزوم ساماندهی، مقاومسازی و زیباسازی اماکن مذهبی و تاریخی اصفهان شامل امامزاده درب امام و هارونیه، از احیای بناهایی، چون کاروانسرای مهیار خبر داد و گفت:برای نخستین بار در تاریخ مدیریت استان، به دنبال پیوند دادن مسائل و آسیبهای اجتماعی با حوزههای میراث فرهنگی و گردشگری هستیم.
مهدی جمالی نژاد افزود: با مصوبه اخیر و تشکیل کارگروههای تخصصی، حرکت اساسی برای بهسازی، معرفی جاذبههای گردشگری و زیباسازی شهری آغاز شده و امیدواریم با مشارکت همه فعالان این عرصه، شاهد تحولی بنیادین در حوزه میراثی و اجتماعی استان باشیم.