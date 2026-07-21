رئیس دادگاه عمومی بخش فشافویه از آزادسازی بیش از هشت هکتار از اراضی زراعی این بخش که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یافته بود، با اجرای حکم قضایی خبر داد و گفت: این اراضی به وضعیت اولیه بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رستمی‌راد گفت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با هدف صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی، عملیات گسترده آزادسازی اراضی دارای تغییر کاربری غیرمجاز با نظارت میدانی رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه انجام شد.

وی افزود: این عملیات با حضور معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ری، نمایندگان فرمانداری و بخشداری فشافویه، کارشناسان جهاد کشاورزی و نیرو‌های انتظامی اجرا شد.

رئیس دادگاه عمومی بخش فشافویه ادامه داد: در این طرح، بیش از هشت هکتار از اراضی دارای تغییر کاربری غیرمجاز شامل دیوارکشی، ساخت‌وساز‌های سبک و سنگین، پی‌کنی، محوطه‌سازی و ایجاد مستحدثات غیرقانونی شناسایی و پس از صدور حکم قضایی، آزادسازی و به وضعیت اولیه بازگردانده شد.

رستمی‌راد با تاکید بر اینکه حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها از اولویت‌های دستگاه قضایی است، گفت: برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز به صورت قاطع، مستمر و بدون هیچ‌گونه اغماض ادامه خواهد داشت و دستگاه قضایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اقدامات نظارتی و قضایی را برای جلوگیری از سوداگری زمین و صیانت از حقوق عامه با جدیت دنبال می‌کند.

رئیس دادگستری کهریزک نیز از اجرای مستمر طرح نظارت بر نانوایی‌ها و واحد‌های صنفی در بخش کهریزک و شهر باقرشهر خبر داد.

محمد علیمحمدی اظهار کرد: این طرح در راستای صیانت از حقوق عامه و با حضور نماینده دادگستری کهریزک، قاضی ویژه اصناف و نماینده اصناف به صورت منظم در حال اجراست.

وی افزود: در این بازدیدها، رعایت قیمت‌های مصوب، کیفیت عرضه کالا و خدمات، جلوگیری از گران‌فروشی، کم‌فروشی و سایر تخلفات صنفی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس دادگستری کهریزک تاکید کرد: این نظارت‌ها با هدف حمایت از حقوق شهروندان، حفظ آرامش بازار و صیانت از معیشت مردم به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.