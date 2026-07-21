فرمانده انتظامی شهرستان فسا از بازدید ۹۷ واحد صنفی خبر داد که ۱۶ واحد به دلیل تخلفات ، مهر و موم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، سرهنگ لطف الله محمدی گفت: در تیرماه، مرحله دیگری از طرح ساماندهی واحد‌های صنفی توسط گشت اداره نظارت بر اماکن عمومی به اجرا گذاشته شد.

او افزود: در این راستا، ماموران از ۹۷ واحد صنفی بازدید کردند که ۴۸ واحد تذکر کتبی دریافت کردند و ۱۶ واحد نیز به دلیل عرضه و فروش دارو و سایر اقلام ممنوعه، ساخت سلاح سرد و عدم رعایت موارد دیگر، مهر و موم شدند.

رئیس پلیس فسا با اشاره به کشف بیش از ۴۱۰ عدد دارو و تعدادی اقلام ممنوعه از واحد‌های صنفی متخلف، بیان کرد: با تقدیر و تشکر از قانونمندی اغلب کسبه، طرح کنترل و نظارت بر واحد‌های صنفی به صورت مستمر در دستور کار ماموران قرار دارد و پلیس اجازه نخواهد داد عده معدودی افراد قانون گریز، چهره صنوف قانونمند و متعهد را مخدوش کنند.