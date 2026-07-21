مدیر کل هواشناسی گیلان گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی تا پایان هفته گاهی افزایش ابر و وزش باد، بعضی نقاط بارندگی، رعدوبرق و احتمال تگرگ در استان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، محمد دادرس با اشاره به اینکه آسمان استان هم اکنون کمی ابری تا نیمه ابری است گفت: در اشکورات و دیلمان، ارتفاعات شرقی استان بارش باران گزارش شده است.

وی افزود: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده، فعالیت جریانات کم و بیش ناپایدار تا اواخر هفته در منطقه است.

مدیر کل هواشناسی گیلان گفت: بر این اساس گاهی افزایش ابر و وزش باد، پاره‌ای نواحی شدید، بعضی نقاط بارندگی گاهی رگباری و موقتی شدید به ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها، رعدوبرق و احتمال تگرگ تا پایان هفته مورد انتظار است.

‌محمد دادرس افزود: دمای رشت مرکز استان هم اکنون ۳۱ درجه سلسیوس و رطوبت ۷۰درصد است.

وی گفت: دریا با ارتفاع ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر با احتیاط مناسب است.

مدیر کل هواشناسی گیلان افزود: در شبانه روز گدشته دیلمان با دمای ۱۴ درجه سلسیوس خنک‌ترین و رضوانشهر با دمای ۳۴ درجه سلسیوس گرمترین شهر‌های استان ثبت شد.

محمد دادرس گفت: از جمعه با تقویت موج هوای گرم در منطقه، روند افزایش محسوس دما به ویژه طی شنبه و یکشنبه و در برخی مناطق وزش باد جنوبی به ویژه ارتفاعات و دامنه ها، گاهی شدید، تا اواسط هفته آینده دور از انتظار نیست.