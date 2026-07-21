مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان از زیرساخت‌های یادمان شهدای گمنام دره‌شهر بازدید کرد و بر رفع موانع واگذاری اراضی و تسریع در توسعه زیرساخت‌های این مکان فرهنگی تأکید نمود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ «علی مرغزاری» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، با حضور در دره‌شهر از زیرساخت‌های یادمان شهدای گمنام این شهرستان بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی و رفع موانع توسعه زیرساخت‌های یادمان و تسریع در انجام امور عمرانی این مکان فرهنگی صورت گرفت.

مرغزاری با اشاره به اینکه توسعه زیرساخت‌های عمرانی در یادمان‌های شهدای گمنام باعث ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل‌های امروز و آینده می‌شود، گفت: شهرداری دره‌شهر آماده انجام توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها از جمله روشنایی، فضای سبز، حصارکشی و دیگر امورات زیربنایی است.

وی افزود: با گذشت بیش از یک دهه از بنای یادمان شهدای گمنام، هنوز مشکل واگذاری اراضی از سوی دستگاه‌های مربوطه مرتفع نشده است. انتظار می‌رود دستگاه مربوطه (منابع طبیعی) نسبت به رفع موانع واگذاری اراضی پیرامون یادمان اقدام کند.

در مهرماه سال ۱۳۸۹، سه شهید گمنام تفحص‌شده در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور، با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در تپه نورالشهدای دره‌شهر خاکسپاری شدند.

همچنین مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با خانواده رزمنده جهادگر شهید سعید زینی‌وند از شهدای جنگ رمضان در روستای کله‌جوب دره‌شهر دیدار و از صبر و استقامت خانواده شهید تجلیل کرد.