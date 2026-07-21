معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی، از برنامه‌ریزی برای تسریع در خرید حمایتی مرغ مازاد و افزایش ظرفیت خرید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نگهدار در نشست مشترک با نمایندگان شرکت پشتیبانی امور دام، انجمن کشتارگاه‌ها و اتحادیه مرغداران گوشتی استان گفت: محور اصلی این جلسه، اتخاذ تصمیم‌های عملیاتی برای سرعت‌بخشی به روند خرید حمایتی مرغ مازاد بود.

وی افزود: در این نشست، ضمن آسیب‌شناسی فرآیند‌های موجود، بر افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های صنفی و مجموعه‌های مرتبط تأکید شد تا چرخه کشتار و خرید حمایتی مرغ با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به نقش خرید حمایتی در کاهش فشار مالی بر تولیدکنندگان، افزود: هدف از اجرای این طرح، حفظ ثبات بازار، جلوگیری از افت قیمت در مرغداری‌ها و تضمین تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی است.

نگهدار گفت: بر اساس مصوبات این نشست، شرکت پشتیبانی امور دام ظرفیت خرید خود را با اولویت مرغ مازاد تولیدی افزایش می‌دهد و کشتارگاه‌ها نیز برنامه زمان‌بندی کشتار را متناسب با این هدف تنظیم خواهند کرد.

وی با بیان اینکه تمامی مصوبات دارای زمان‌بندی و ضمانت اجرایی است، افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان روند اجرای مصوبات را به صورت مستمر و روزانه رصد می‌کند و در صورت بروز هرگونه مشکل، اقدامات لازم برای رفع موانع را در دستور کار قرار خواهد داد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: تسریع در خرید حمایتی مرغ، علاوه بر صیانت از سرمایه‌های تولیدی استان، نقش مؤثری در کاهش نوسانات بازار و تأمین امنیت غذایی پایدار خواهد داشت.

وی افزود: با همکاری همه دستگاه‌های مسئول، روند اجرای این برنامه با جدیت دنبال می‌شود تا شرایط تولید و بازار در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهبود یابد.