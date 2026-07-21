روابط عمومی صداوسیمای استان لرستان با تکذیب حمله دشمن به ایستگاه صدا و سیمای استان لرستان اعلام کرد: این خبر مربوط به چند روز گذشته است و امروز حمله ای صورت نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان، روابط عمومی صداوسیمای لرستان در اطلاعیه ای اعلام کرد: امروز هیج گونه حمله ای به ایستگاه صداوسیما صورت نگرفته است.

در این اطلاعیه تأکید شده است حمله دشمن به ایستگاه رادیویی و تلویزیون منطقه ویسیان، چند شب قبل صورت گرفته بود که با اقدام به موقع معاونت فنی صداوسیمای لرستان سیگنال رسانی در منطقه مذکور به حالت عادی بازگشت و امکان دریافت شبکه‌های ملی و استانی در کوتاهترین زمان فراهم شد.