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مستند «داستان کافی»، روایتی از مبارزات انقلابی حجت الاسلام احمد کافی واعظ و بنیانگذار مهدیه تهران و مجموعه «گلشببو»، از شبکههای قرآن و تهران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با سالگرد درگذشت حجت الاسلام حاج شیخ احمد کافی مستند «داستان کافی» با محوریت زندگی، مبارزات انقلابی و نقش این عالم مجاهد در حمایت از نهضت حضرت امام خمینی (ره) از شبکه قرآن و معارف پخش می شود.
این مستند به تهیهکنندگی امین سعادتی و کارگردانی حنظله تاجالدینی، امشب ساعت ۲۴:۰۰ پخش و همان روز ساعت ۱۸ بازپخش می شود.
مستند «داستان کافی» با بهرهگیری از روایتهای فرزندان، همراهان و نزدیکان حاج شیخ احمد کافی، ابعاد مختلف شخصیت علمی، تبلیغی و انقلابی این روحانی نامآشنا را به تصویر میکشد و به نقش تأثیرگذار او در روشنگری مردم علیه حکومت پهلوی و حمایت از نهضت اسلامی امام خمینی (ره) میپردازد.
حجتالاسلام کافی، واعظ برجسته و بنیانگذار مهدیه تهران، از چهرههای شناختهشده منبر و تبلیغ دینی در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بود. سخنرانیهای پرشور او که در دفاع از آرمانهای اسلامی و حمایت از امام خمینی (ره) ایراد میشد، موجب محبوبیت گسترده وی در میان مردم و در عین حال حساسیت و فشار دستگاه امنیتی رژیم پهلوی شد. بخشی از این سخنرانیها در قالب کتاب و آثار صوتی تاکنون منتشر شده است.
حاج شیخ احمد کافی بیش از ۲۰ مهدیه در شهرهای مختلف ایران تأسیس کرد. وی اواخر سال ۱۳۴۷ با کمکهای مردمی قطعه زمینی به مساحت چهار هزار متر در منطقه امیریه تهران خریداری و مهدیه تهران را بنا نهاد.
حجتالاسلام کافی پس از سالها فعالیت فرهنگی و تبلیغی، ۳۰ تیر سال ۱۳۵۷ دار فانی را وداع گفت و پیکر وی در آرامگاه خواجهربیع مشهد به خاک سپرده شد.
مجموعه کرهای «گلشببو» به کارگردانی «جانگتهیو» و تهیهکنندگی «کیمینسو» و «لیاونکی»، در ۱۲ قسمت از پنجشنبه اول مرداد هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تهران پخش و روز بعد ساعت ۱۱ بازپخش میشود.
این مجموعه محصول ۲۰۲۴ کره جنوبی، داستان «یوهوا»، عروس جوان وزیر اعظم، را روایت میکند که شبها نقاب میزند و به یاری مظلومان میشتابد. او در این مسیر با «پارکسوهو»، افسر نیروی امنیت، آشنا میشود و میان آنها علاقه شکل میگیرد، اما بازگشت ناگهانی همسر گمشده یوهوا، رازهای تیرهای از وزیر اعظم را فاش میکند.
«لیهانی»، «لیکیوو»، «لیجونگوون» و «پارکسههیون» بازیگران اصلی این مجموعه هستند.