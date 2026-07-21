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در راستای تکریم اربابرجوع و پاسخگویی به مطالبات مردمی، فرماندار تهران با جمعی از شهروندان دیدار و درخواستهای مطرحشده پس از بررسی، برای پیگیری و اقدام به دستگاههای ذیربط ارجاع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در ادامه برنامههای ارتباط مستقیم با مردم و پاسخگویی به مطالبات شهروندان، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران، با همراهی رضا حبیبی سرپرست اداره بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی فرمانداری تهران، درخواستها و مشکلات جمعی از شهروندان را بهصورت چهرهبهچهره مورد بررسی قرار داد.
در این دیدار، شهروندان مسائل و مطالبات خود را در حوزههای مختلف مطرح و فرماندار تهران ضمن استماع درخواستهای آنان، دستورات لازم را برای بررسی، پیگیری، رفع مشکلات و تسریع در روند رسیدگی به پروندهها از سوی دستگاهها و واحدهای ذیربط صادر کرد.
دیدارهای چهرهبهچهره فرماندار تهران با شهروندان با هدف تقویت ارتباط بیواسطه مدیران با مردم، پاسخگویی به مطالبات شهروندان، افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای کیفیت خدماترسانی، بهصورت مستمر و هفتگی در دستور کار فرمانداری تهران قرار دارد.