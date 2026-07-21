معاون سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، با اشاره به رشد شتابان انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی را یکی از مهم‌ترین راهکار‌های افزایش ظرفیت تولید برق، کاهش هزینه‌های توسعه شبکه و رفع ناترازی برق کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما جعفر محمدنژاد سیگارودی در نشست تخصصی «توسعه مولد‌های تجدیدپذیر انشعابی در صنایع، بخش کشاورزی و ساختمان‌ها» با بیان اینکه در سال ۲۰۲۴ حدود ۹۰ درصد ظرفیت جدید نیروگاهی جهان به انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص یافته است، اظهار کرد: روند جهانی نشان می‌دهد توسعه این نیروگاه‌ها علاوه بر ملاحظات زیست‌محیطی، بیش از هر چیز بر پایه توجیه اقتصادی استوار است و همین موضوع موجب شده کشور‌های مختلف با سرعت بالایی به سمت توسعه انرژی‌های پاک حرکت کنند.

وی با اشاره به سهم بالای نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی در کشور‌های پیشرو افزود: چین با بیش از ۱۲۰ گیگاوات ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی، آلمان با بیش از ۶۰ گیگاوات، همچنین هند، ایالات متحده و استرالیا از جمله کشور‌هایی هستند که توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک را به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین برق دنبال می‌کنند.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا با بیان اینکه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور با وجود همه محدودیت‌ها روند رو به رشدی داشته است، گفت: بخش خصوصی نقش تعیین‌کننده‌ای در این مسیر ایفا کرده و توسعه نیروگاه‌های انشعابی همچنان یکی از اولویت‌های وزارت نیرو و ساتبا به شمار می‌رود.

وی با اشاره به مزایای نیروگاه‌های کوچک مقیاس تصریح کرد: این نیروگاه‌ها به دلیل استقرار در محل مصرف، نیاز به توسعه گسترده شبکه انتقال و توزیع ندارند و همین موضوع موجب کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری شبکه برق می‌شود.

محمدنژاد سیگارودی ظرفیت‌های بخش صنعت را از مهم‌ترین فرصت‌های توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برشمرد و اظهار داشت: بیش از چهار هزار هکتار سقف واحد‌های صنعتی کشور قابلیت نصب نیروگاه خورشیدی را دارد و توسعه این ظرفیت می‌تواند ضمن تأمین برق صنایع، محدودیت‌های ناشی از مدیریت مصرف در فصل تابستان را نیز کاهش دهد.

وی همچنین به تجربه ایجاد شهرک‌های خورشیدی اشاره کرد و گفت: توسعه شهرک‌های تخصصی خورشیدی و واگذاری زمین با شرایط مناسب، می‌تواند روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تسریع کند.

معاون سرمایه‌گذاری ساتبا بخش کشاورزی را نیز یکی دیگر از محور‌های توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دانست و افزود: بر اساس برنامه‌های تدوین‌شده، بهره‌برداران بخش کشاورزی با نصب نیروگاه خورشیدی و تأمین برق مورد نیاز خود، از محدودیت‌های مدیریت بار معاف خواهند شد و امکان فروش مازاد برق تولیدی در تابلوی سبز بورس انرژی را نیز خواهند داشت.

وی با تأکید بر ضرورت پیشگامی دستگاه‌های اجرایی در توسعه انرژی‌های پاک اظهار کرد: مطابق قانون، دستگاه‌های دولتی موظف به تأمین بخشی از برق مصرفی خود از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر هستند و این سهم در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت؛ از این رو، بخش اداری کشور باید الگوی عملی توسعه انرژی‌های پاک باشد.

محمدنژاد سیگارودی در ادامه با اشاره به نقش تجمیع‌کننده‌ها در توسعه نیروگاه‌های انشعابی گفت: تجربه جهانی نشان می‌دهد توسعه نیروگاه‌های پراکنده بدون استفاده از نهاد‌های تجمیع‌کننده امکان‌پذیر نیست و این ساختار‌ها ضمن تسهیل سرمایه‌گذاری، امکان عرضه اقتصادی‌تر برق تولیدی در بازار را نیز فراهم می‌کنند.

او از اجرای طرح «شهدای دانش‌آموز میناب» به عنوان یکی از برنامه‌های جدید ساتبا خبر داد و گفت: در گام نخست این طرح، با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس، نیروگاه‌های خورشیدی روی پشت‌بام ۱۲ هزار مدرسه کشور احداث خواهد شد.

به گفته معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا، تاکنون بخش قابل توجهی از مراحل اجرایی این طرح انجام شده، تجهیزات مورد نیاز به استان‌ها ارسال شده و حدود ۷۰ شرکت بخش خصوصی برای اجرای پروژه انتخاب شده‌اند.

محمدنژاد در پایان خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری شده است همزمان با آغاز سال تحصیلی، مدارس منتخب به نیروگاه‌های خورشیدی مجهز شوند تا علاوه بر تولید برق پاک، درآمد حاصل از فروش برق نیز در اختیار مدارس قرار گیرد و این طرح به الگویی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی در سراسر کشور تبدیل شود.