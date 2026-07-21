به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان، پیش از ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه با اشاره به چالش‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه اوقاف استان اصفهان گفت: سنت پسندیده وقف از دیرباز در فرهنگ دینی و ملی ما جایگاه ویژه‌ای داشته و نیاز‌های متعددی از جامعه را برطرف کرده است؛ اما متأسفانه برخی قوانین دست‌وپاگیر و اختلافات حقوقی باعث به وجودآمدن نارضایتی و درگیری ذهنی جمع زیادی از هم‌استانی‌های در شهر‌ها و روستا‌ها شده بود.

مهدی جمالی نژاد ادامه داد: به این منظور با حضور و پیگیری‌های مستمر مدیریت اوقاف استان و برگزاری جلسات فشرده شهر به شهر و روستا به روستا همراه با مدیران کل امور شهری و روستایی، گام‌های بزرگی برداشته شد.

وی گفت:پیش از این حدود ۸ هزار پرونده حقوقی و قضایی در حوزه وقف در استان وجود داشت، در حالی که به گفته وی، ورود موضوعات وقفی به مراجع قضایی شایسته نبود.

جمالی‌نژاد ادامه داد: خوشبختانه هم اکنون بیش از ۹۰ درصد این پرونده‌ها کارگشایی و مرتفع شد و این امر بار سنگینی را از روی دوش دادگستری و مراجع قضایی استان برداشت.

وی گفت: علاوه بر پرونده‌های مردمی، بخش زیادی از اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی و اداره‌های استان با مجموعه اوقاف نیز در همین مدت کوتاه حل‌وفصل شده است.