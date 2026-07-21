رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: صنعت هسته‌ای به معنای واقعی و حقیقی کلمه، میراث امام شهید است. هنگامی که تاریخ را بررسی می‌کنیم؛ درمی‌یابیم که سرنوشتی که در سر راه انرژی اتمی در کشور بوده مرهون هدایت‌های امام شهید است و ایشان با رهنمودهایشان، این صنعت را به سمت حیات و رشد بی‌وقفه هدایت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مراسم گرامیداشت «آقای شهید ایران و شهدای خانواده معظم‌له» با حضور محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور، غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و برخی از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و کارکنان صنعت هسته‌ای در مسجد شهدای سازمان برگزار شد.

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این مراسم گفت: «یاد و خاطره امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم؛ خداوند متعال را شاکریم که توفیق و سعادت نصیب ما شد تا مجلس یادبود امام شهیدمان را در سازمان انرژی اتمی ایران برگزار کنیم.»

وی تصریح کرد: «صنعت هسته‌ای به معنای واقعی و حقیقی کلمه، میراث امام شهید است. هنگامی که تاریخ را بررسی می‌کنیم؛ درمی‌یابیم که سرنوشتی که در سر راه انرژی اتمی در کشور بوده مرهون هدایت‌های امام شهید است و ایشان با رهنمودهایشان، این صنعت را به سمت حیات و رشد بی‌وقفه هدایت کردند.»

رئیس سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: «رشد بی‌وقفه به معنای حقیقی کلمه در برگیرنده سه واژه کلیدی؛ باور، اراده و اطمینان است؛ واژگانی که همواره مورد تاکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بود.»

وی افزود: «این واژگان را باید این‌گونه معنا کرد؛ باور کنیم که می‌توانیم، اراده کنیم که انجام دهیم و به اعتقاد بنده باید اطمینان داشته باشیم که مشمول نصرت الهی شده و موفق خواهیم شد. تجلی واژگان باور، اراده و اطمینان امروز در صنعت هسته‌ای وجود دارد.»

معاون رییس‌جمهور ادامه داد: «ژرف‌نگری، نگاه حکیمانه و مدبرانه امام شهید در ایجاد قابلیت‌های زیرساختی و سازوکار امور و همچنین ایجاد اراده پیوسته‌ای که بدون وقفه جریان سرشار از انگیزه را با تکیه بر ایمان قوی شکل دهد، بسیار موثر بوده و سبب شده تا صنعت هسته‌ای در راستای تحقق اهداف بتواند موفق حرکت کرده و نقش‌آفرین باشد.»

رئیس سازمان انرژی اتمی: هزار بار هم اگر ما را بمباران کنند به وعده‌های‌مان عمل می‌کنیم

رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: «این نگاه و باور به لطف الهی موجب شده تا انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران به نقطه پرافتخار هم‌تراز با کشور‌های پیشرفته برسد در حالی که این کشور‌ها از حمایت‌ها، منابع و امکانات بی‌شمار برخوردار بوده‌اند. با بررسی مقالات و متحوای موسساتی که علیه جمهوری اسلامی ایران قلم فرسایی می‌کنند و مراکز راهبردی مطالعاتی می‌توان دریافت که دشمنی آنان در اصل مبتنی بر مقابله تمدنی است؛ زیرا انقلاب اسلامی تمدن ایران را به یک تمدن با افتخار در راستای سنت‌های الهی قرار داده است.»

اسلامی اضافه کرد: «انقلاب اسلامی بر نگاه عدالت‌محور تکیه کرده و اعتقاد دارد علم و دانش در سلطه کسی نبوده و به همه بشریت متعلق است. با تکیه بر این نگاه، کشور ما توانسته علم و دانش را گسترش دهد و در مقابل استفاده و بهره‌برداری از علم و دانش را در راستای کیفیت‌بخشی به زندگی مردم آسان کرده است که این موضوع در تقابل با نظام سلطه قرار می‌گیرد و طبیعی است که با این روند مقابله می‌کنند.»

وی گفت: «نکته حائز اهمیت برای ما برگشت به اصل نگاه و اراده‌ای است که امام شهیدمان پایه‌گذاری کرده بودند؛ امروز در این مکان مقدس بنده و همکارانمان در پیشگاه خداوند متعال سوگند یاد می‌کنیم که همگی مصمم و تا پای جان برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی پای کار هستیم؛ هزار بار هم اگر ما را بمباران کنند با عنایت خداوند متعال می‌توانیم اهدافمان را محقق کنیم؛ در این راه به آنچه که وعده کرده بودیم، عمل کرده‌ایم و حتم بدانید به شکل قوی‌تر به وعده‌هایمان عمل می‌کنیم و انشاالله به قله‌های پیشرفت خواهیم رسید تا اثرگذاری بیشتری در زندگی مردم عزیز داشته باشیم.»

رییس سازمان انرژی اتمی ایران خاطرنشان کرد: «به حمداالله در مسیری که امام شهید ترسیم کرده‌اند، حرکت کرده‌ایم و این صنعت با هدایت‌های ایشان؛ شکل گرفته است. امروز با فرزند صالح ایشان؛ حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظ الله) میثاق می‌بندیم؛ زیرا ایشان هم همان نگاه رهبر شهیدمان را به صنعت هسته‌ای داشته و دارند و بسیار قاطع، جدی و مصمم برای صنعت هسته‌ای جایگاه قائل هستند و از آن حمایت کرده و می‌کنند.»

اسلامی با بیان اینکه ما باید به عنوان سرباز؛ قوی‌تر از گذشته باشیم، خطاب به کارکنان صنعت هسته‌ای گفت: «شما خواهران و برادران باید بدانید که جایگاهی که در آن قرارگرفته‌ایم در اصل رزقی است که خداوند متعال برای ما مقدّر کرده است؛ اگر می‌خواهیم در بستر دستیابی و ذخیره کردن عمل صالح قرار گیریم؛ باید توجه داشته باشید که در بهترین جایگاه قرار داریم و از خداوند توفیق، همت عالی و پشتکار می‌خواهیم تا بتوانیم با سرعت بالاتری در مسیر تحقق آرمان‌ها و پیشرفت کشور حرکت کنیم.»



