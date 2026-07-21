به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، عشایری گفت: این حادثه به مرکز فرماندهی عملیات آتش‌نشانی جهرم اعلام شد و نیرو‌های عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، آتش‌سوزی در انبار فروشگاه که در طبقه فوقانی ساختمان قرار داشت، رخ داده بود.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری جهرم بیان کرد: حجم بالای کالا‌ها و نحوه چیدمان اجناس، دسترسی به کانون حریق و اجرای عملیات اطفای آتش را با دشواری و پیچیدگی همراه و این عملیات را به یکی از مأموریت‌های سنگین آتش‌نشانان تبدیل کرده بود.

عشایری اضافه کرد: در این عملیات، ۳۲ نفر از آتش‌نشانان از سه ایستگاه عملیاتی به همراه نیرو‌های گوش به زنگ با بهره‌گیری از سه دستگاه خودروی سنگین اطفای حریق و نجات و دو دستگاه تانکر آبرسان در محل حضور یافتند و عملیات مهار آتش را به صورت همزمان از چند محور آغاز کردند.

او اضافه کرد: آتش‌نشانان پس از مهار کامل شعله‌های آتش، با انجام عملیات تهویه دود، تخلیه گاز‌های ناشی از حریق، لکه‌گیری و ایمن‌سازی کامل محل، از گسترش مجدد آتش و بروز خطرات احتمالی جلوگیری کردند.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری جهرم گفت: در جریان این عملیات، یکی از آتش‌نشانان به دلیل شرایط سخت و سنگین مأموریت دچار مصدومیت شد که بلافاصله توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد و بر اساس آخرین گزارش‌ها، حال عمومی این آتش‌نشان مساعد است و تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارد.

عشایری افزود: این عملیات سرانجام پس از بیش از پنج ساعت تلاش مستمر نیرو‌های عملیاتی با موفقیت به پایان رسید و هیچ‌گونه مصدومیتی برای شهروندان در پی نداشت.

او در پایان اضافه کرد: لازم است که شهروندان و مدیران واحد‌های تجاری با رعایت الزامات ایمنی، به‌ویژه در نحوه نگهداری و چیدمان کالا‌ها در انبارها، زمینه پیشگیری از بروز حوادث مشابه را فراهم کنند.