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بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در سه ماه اول سال ۱۴۰۵ حدود ۱۲۳ همت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و ۸ همت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری به متقاضیان، پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در بازۀ زمانی سه ماه ابتدایی امسال ۳۶۶ هزار و ۹۰۳ فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و ۸۷ هزار و ۵۹۹ فقره تسهیلات فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است.
همچنین بانک مرکزی پیش از این، مبلغ کلی و سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و سهیمه هر بانک در سال جاری را به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود.
بر اساس این ابلاغیه امسال ۴۳۵ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت میشود که از این میزان ۳۵۰ همت برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و ۸۵ همت برای تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری است.