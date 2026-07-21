استاندار ایلام با اعلام آمادگی کامل این استان برای میزبانی از زائران اربعین حسینی، از فعال شدن آزمایشی مرز چیلات دهلران و استقرار حدود ۴۰۰ موکب در مسیرهای منتهی به مرز مهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد کرمی در گفت‌و‌گو با رادیو اربعین، با اشاره به آخرین وضعیت مرز‌های اربعینی استان اظهار داشت: مرز چیلات در شهرستان دهلران امسال برای نخستین‌بار به‌صورت آزمایشی و محدود فعال شده است.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های این مرز شامل آب، برق، گاز، فیبر نوری و محوطه‌سازی تکمیل شده است، افزود: در اربعین امسال، مرز چیلات تنها پذیرای زائران استان ایلام و شهرستان‌های همجوار خواهد بود و در صورت دریافت تاییدیه از ستاد مرکزی اربعین، از سال آینده به‌صورت گسترده‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استاندار ایلام در ادامه با تاکید بر نظارت جدی بر عملکرد مراکز خدماتی در مرز مهران، یادآور شد: نرخ مصوب پارکینگ‌های رسمی اربعین در این مرز، مبلغ ۶۰ هزار تومان است.

کرمی تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف و دریافت مبالغ غیرمتعارف در پارکینگ‌ها، زائران می‌توانند موضوع را به‌سرعت از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.

به گفته وی، تیم‌های بازرسی به‌صورت مستمر بر عملکرد پارکینگ‌ها، مراکز خدماتی و روند ارائه خدمات به زائران نظارت دارند.

استاندار ایلام همچنین از آغاز به کار موکب‌ها در محور‌های منتهی به مهران خبر داد و بیان داشت: امسال حدود ۴۰۰ موکب در سطح استان با هدف ارائه خدمات پذیرایی، اسکان، استراحت و رفاهی آماده خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) هستند.

کرمی در پایان سخنان خود با تاکید بر حضور میدانی مدیران استانی در مسیر‌های اربعینی خاطرنشان کرد: تمام تلاش و برنامه‌ریزی مجموعه مدیریت استان ایلام بر این محور متمرکز است که زائران بتوانند سفری ایمن، روان و بدون دغدغه را از مرز مهران تجربه کنند.