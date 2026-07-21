به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست مشترک اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با وزیر ورزش و جوانان به منظور بررسی عملکرد فدراسیون فوتبال در بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ و همچنین بررسی وضعیت کاروان‌های اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا امروز (سه‌شنبه ۳۰ تیر) در محل این وزارتخانه برگزار شد.

با توجه به دغدغه نمایندگان و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس درباره حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان، رئیس فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی نیز در این نشست حاضر شدند تا به تفصیل در مورد وقایع و حاشیه‌هایی که پیرامون این تیم ایجاد شد، توضیحات لازم را ارائه کنند.

در این رابطه گزارش‌های لازم از سوی مهدی تاج و امیر قلعه‌نویی شرح داده شد و مدیر رسانه‌ای تیم ملی هم به ارائه گزارش از عملکرد رسانه‌ای این تیم در محور‌های مختلف پرداخت.

در ادامه این نشست، نمایندگان و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز ضمن قدردانی از نتیجه کسب شده تیم ملی فوتبال در جام جهانی و اقدامات هویتی - فرهنگی، نقطه نظرات خود را اعلام کردند.

احمد راستینه در این مورد گفت: امروز این همیت در وزارت ورزش و جوانان وجود دارد تا بنا به فرموده امام شهید، ایران قوی، ورزش قوی داشته باشد. مجلس در کنار وزیر ورزش و جوانان است تا این توصیه رهبر شهید انقلاب را عملی کند. مهم‌ترین درخواستی که مجلس از مجموعه فدراسیون فوتبال دارد، تحول‌گرایی در تیم ملی فوتبال برای جام جهانی آینده است.

وی افزود: برنامه‌ریزی ما باید به گونه‌ای باشد که چهار سال دیگر کارمان به، اما و اگر نکشد و ببینیم می‌توانیم از مرحله گروهی صعود کنیم یا نه. باید از امروز نقطه طلایی فوتبال ایران شروع شود تا گام‌های بزرگ‌تر را برداریم.

اظهارنظر دیگر مربوط به حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شواری اسلامی بود. وی با بیان اینکه تیم ملی فوتبال ایران نتیجه‌ای رضایت‌بخش در جام جهانی آمریکا گرفت، تأکید کرد که از پتانسیل و دانش فنی مربیان وطنی در ترکیب تیم ملی فوتبال استفاده شود و از مسئولان فدراسیون فوتبال خواست اهتمام ویژه‌ای به این مبحث داشته باشند.

انتظار بالا از کاروان‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا

موضوع دیگری که در نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با وزیر ورزش و جوانان و معاونین و مدیران ستادی این وزارتخانه به مشورت گذاشته شد، بحث حضور کاروان ورزش ایران در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی و پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا، مهم‌ترین فستیوال ورزشی قاره بود.

بر این اساس، مدیر دفتر نظارت و برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی پارالمپیک آخرین وضعیت آمادگی کاروان‌های اعزامی به این بازی‌ها، پیش‌بینی مدال‌آوری ورزشکاران و رویکرد‌های فنی و فرهنگی را تشریح کردند.

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازی‌های آسیایی میدان آزمون و خطا نیست، از وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک خواست تمام توان خود را برای حضور قدرتمند در این فستیوال بزرگ به کار گیرند تا نتایج بازی‌های دوره قبل جبران شود.

تقدیر از سفیر ایران در مکزیک

پایان بخش جلسه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با مسئولان وزارتی و فدراسیون فوتبال، تقدیر از ابوالفضل پسندیده، سفیر ایران در مکزیک بود که به پاس زحمات و حمایت او برای استقرار و پشتیبانی تیم ملی فوتبال ایران در تیخوانای مکزیک مورد قدردانی قرار گرفت.