مراسم روز ملی گرامیداشت صنعت و معدن با حضور رئیس جمهور

مراسم روز ملی گرامیداشت صنعت و معدن با حضور دکتر پزشکیان، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از صاحبان صنایع، معادن و بنگاه‌های اقتصادی صبح برگزار شد.