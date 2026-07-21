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مراسم روز ملی گرامیداشت صنعت و معدن با حضور رئیس جمهور

مراسم روز ملی گرامیداشت صنعت و معدن با حضور دکتر پزشکیان، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از صاحبان صنایع، معادن و بنگاه‌های اقتصادی صبح برگزار شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۰- ۱۵:۱۸
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برچسب ها: روز ملی صنعت و معدن ، رئیس جمهور ، پزشکیان
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